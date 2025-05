Pena no caminho Jos? Maria Pena saiu do Tupi e agora comanda o l?der da competi??o,

o Uberaba que joga contra o Galo no pr?ximo domingo

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

22/09/2006

N?o bastasse o Tupi ter pela frente o l?der da competi??o, o Uberaba, no pr?ximo domingo, dia 24 de setembro, a equipe ficar? frente a frente com quem a comandou por quase dois meses. Jos? Maria Pena foi contratado pelo Uberaba e quis o destino que, na mesma semana em que ele deixou o Salles de Oliveira, estivesse do outro lado e conhecendo as caracter?sticas de cada jogador da equipe carij?.

Mas, talvez Pena n?o tenha tanta facilidade para usar dessa artimanha, pois o novo treinador do Tupi, Joel Martins, mudou todo o esquema t?tico da equipe, do goleiro ao ataque. Do 3-5-2 de Pena, Joel fez coletivos com o 4-4-2 e 4-3-3. Efetivou no titular jogadores que n?o estavam tendo oportunidades com o antigo treinador, al?m de fazer algumas improvisa?es.

O goleiro Marcelo entrou no lugar de El?dio e o meia R?bson foi improvisado, no ?ltimo coletivo, na lateral direita no lugar de Z? Carlos.

As altera?es n?o param por a?. Na zaga, Jo?o Paulo ganhou a vaga de Jo?o J?nior. O meia Pires agora tem chance no meio campo da equipe e Cin?zio que est? contundido d? lugar para Douglas, caso o terinador inove e coloque o sistema 4-3-3 em a??o.

Do ?ltimo time que jogou contra a Caldense, ainda dirigida por Pena, para o prov?vel time que enfrenta o Uberaba s?o quatro novos titulares e improvisa?es. Compare as escala?es:

El?dio, Z? Carlos, Jo?o J?nior, Domingos, J?nior e Jean; Robson, Gilson, Deivdy; Allan e Leandro Guerreiro.

Marcelo, Robson, Domingos, Jo?o Paulo e Jean; J?nior, Pires e Gilson; Allan, Douglas e Leandro Guerreiro.

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora