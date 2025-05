Vit?ria coloca Tupi no "grupo dos quatro" Time chega em Sete Lagoas para tomar lugar do Democrata

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

27/09/2006

Uma vit?ria na tarde de hoje coloca definitivamente o Tupi na briga pela classifica??o para a pr?xima fase. A equipe que jogar? duas partidas consecutivas fora de seus dom?nios, come?a sua caminhada pela cidade de Sete Lagoas. O advers?rio ser? o Democrata, clube que est? na terceira coloca??o da competi??o, ?s 15h30, no est?dio Joaquim Henrique Nogueira.

Sem poder contar com o lateral esquerdo Jean que cumpre suspens?o autom?tica pelo terceiro cart?o amarelo, o treinador Joel Martins lan?ar? Vanderlei na posi??o. O atacante Cin?zio e o meia Deividy n?o viajaram para a regi?o centro oeste do estado e continuam os tratamentos para que possam voltar na pr?xima rodada contra o Unitri, no Tri?ngulo Mineiro.

O restante da equipe, que come?a o jogo, ? a mesma que derrotou no ?ltimo domingo o Uberaba (Leia a mat?ria Tupi x Uberaba). Caso o Galo ven?a, poder? terminar a rodada na terceira coloca??o. Por?m, para que isso aconte?a ? preciso que o Uberaba seja derrotado em casa para o Unitri.

Confira a escala??o da equipe carij?:

Tupi : Marcelo Cruz, Z? Carlos, Jo?o Paulo, Domingos, J?nior e Vanderlei; Robson, Pires, Juninho; Allan e Leandro Guerreiro. T?cnico: Joel Martins

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora