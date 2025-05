Juiz de Fora sedia Congresso Brasileiro de Gestáo do Esporte

A Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) organiza em parceria com a Secretária de Esporte e Lazer, a 11ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE). O evento ocorre entre quarta e sábado, dias 10 e 13 de março, de forma remota e reúne acadêmicos, ex-atletas e profissionais da área. A programação conta com palestras e mesas redondas, abordando temáticas como a gestão do esporte, tecnologia e inovação, além de apresentações de trabalhos científicos.



Participam do evento professores internacionais, além de representantes de clubes como Minas Tênis Clube e Flamengo, assim como a ex-atleta olímpica do vôlei Ana Moser. Os interessados em participar e garantir certificado podem se inscrever pelo site, mediante pagamento. O conteúdo do evento será disponibilizado também para ouvintes de forma gratuita no canal da Abragesp no YouTube.

Em dezembro de 2020, Juiz de Fora recebeu o Pré-Congresso de Gestão Esportiva. De acordo com o professor da Faefid e presidente do 11° CBGE, Heglison Custódio Toledo, foi definido ainda em 2018, na plenária da Abragesp, que a cidade seria sede do evento em 2020, mas diante da pandemia do novo coronavírus, o encontro foi adiado e remarcado para 2021.

“O congresso é o mais importante na área de gestão do esporte no Brasil. Em 2018 no congresso realizado em Fortaleza, foi definido que em 2020 a sede seria na UFJF. No primeiro momento, o planejamento era para acontecer presencialmente, porém com a pandemia, foi adiado para março na expectativa de realizá-lo presencialmente, no entanto, não foi possível. Dessa forma, pela primeira vez, será feito no formato on-line. Entendemos que a pandemia é um fenômeno que impacta diretamente nos esportes e tal temática será discutida no evento, com os principais nomes nacionais e internacionais ligados à gestão do esporte.”

Nesta edição, o CBGE debate os desafios do esporte e da gestão no momento de pandemia, com objetivo de disseminar o conhecimento e trazer ferramentas possíveis para o setor, além de criar um ambiente de possibilidades para os gestores esportivos.

Toledo destaca ainda a importância do evento para a cidade e para os profissionais da área. “Para o setor é muito importante que gestores possam se capacitar cada vez mais sobre a temática, visto que nossa região é carente de projetos robustos e com visão adequada da gestão esportiva.”

A Abragesp é uma associação técnico-científica sem fins lucrativos que tem como missão o incentivo à produção e o estímulo à disseminação de conhecimento na área da gestão do esporte no Brasil.