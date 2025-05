Tupi pega Unitri com s?tima escala??o diferente Partida ? a ?ltima do primeiro turno

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

04/10/2006

Dizem que em time que est? ganhando n?o se mexe. Talvez esteja a? a explica??o para as sucessivas mudan?as no elenco do Tupi. Para o jogo desta quarta-feira, 4 de outubro, ?s 20h30, no est?dio Parque do Sabi?, a equipe vai para sua s?tima forma??o diferente no Campeonato para tentar vencer o Unitri. Em nenhum jogo a equipe conseguiu repetir as escala?es anteriores.

? certo que por muitas vezes problemas de contus?o atrapalharam na escala??o. O atacante Cin?zio, contratado para ser o homem gol do Galo, s? jogou os tr?s primeiros jogos. No ?ltimo jogo foi a vez do meia R?bson se contundir e ficar longe dos gramados por algumas semanas.

Com tantos problemas e mal na classifica??o geral, o treinador Joel Martins modificou mais uma vez o elenco principal. Diogo come?a na equipe titular pela primeira vez e o lateral esquerdo Vanderlei ser? escalado no meio campo. Vanderlei que ? o reserva imediato de Jean, j? jogou na nova posi??o no interior de S?o Paulo quando era treinado pelo atual treinador do Galo.

Com as mudan?as, Joel Martins espera que a equipe enfim ven?a fora de casa e termine o primeiro turno com mais chances de classifica??o para a fase final da competi??o. "N?o podemos mais errar como nos outros jogos. Gostei da movimenta??o dos jogadores nos ?ltimos treinos", disse confiante o treinador antes de seguir rumo ao tri?ngulo mineiro.

Confira todas as escala?es do Tupi na Ta?a Minas Gerais e veja as sucessivas mudan?as de uma equipe para outra, em destaque.

Villa Nova

El?dio Z? Carlos Jo?o Jr Domingos J?nior Vanderlei Robson Gilson Deivdy Allan Cin?zio Uberl?ndia

El?dio Z? Carlos Jo?o Jr Domingos J?nior Jean Robson Gilson Renan Allan Cin?zio Am?rica

El?dio Z? Carlos Jo?o Jr Domingos J?nior Jean Robson Gilson Deivdy Allan Cin?zio Caldense

El?dio Z? Carlos Jo?o Jr Domingos J?nior Jean Robson Gilson Deivdy Allan Guerreiro Uberaba

Marcelo Z? Carlos Jo?o Paulo Domingos J?nior Jean Robson Pires Juninho Allan Guerreiro Democrata

Marcelo Z? Carlos Jo?o Jr Domingos J?nior Vanderlei Robson Pires Juninho Allan Guerreiro Unitri

Marcelo Z? Carlos Jo?o Paulo Domingos J?nior Jean Vanderlei Pires Diogo Allan Guerreiro

