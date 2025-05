V?lei UFJF perde para o São José dos Campos por 3 sets a 1

Quinta-feira, 4 de dezembro de 2014, atualizada às 11h55

Vôlei UFJF perde para o São José dos Campos por 3 sets a 1

A UFJF perdeu por 3 sets a 1 para o São José Vôlei (São José dos Campos/SP) na noite da última quarta-feira, 3 de dezembro, em partida pela Superliga Masculina 2014/2015. Na partida disputada no Ginásio da Faculdade de Educação Física (Faefid), as parciais foram de 21×25, 22×25, 27×25 e 21×25.

O central Everton, da equipe paulista, foi considerado o melhor da partida, levando o Troféu Viva Vôlei. Três jogadores do São José fizeram 14 pontos cada: Juninho, Bob e Everton. Pela Federal, Guinter, com 13, foi o maior pontuador. O jogo teve arbitragem de José Henrique Soares e Luiz Henrique Coutinho (MG) e público de 340 pessoas. A UFJF tem outro compromisso nesta semana pela Superliga. No sábado, 6, enfrenta o Ziober Maringá, às 19h, novamente no Ginásio da Faefid.

O jogo

No primeiro set, as equipes começaram se alternando no placar, mas São José aproveitou os erros da UFJF e fechou a parcial. No segundo set, a Federal largou na frente, mas o São José reagiu. O terceiro set foi bem disputado, e São José chegou a ter o ponto do jogo. Mas a UFJF, com o apoio da torcida, conseguiu virar e vencer. No quarto set, a equipe paulista abriu uma boa vantagem. A Federal esboçou uma reação, mas não foi suficiente para ganhar.

O líbero Fábio Paes, que voltou a jogar após dois meses em que esteve lesionado, disse que se sentiu bem em quadra. O técnico Chiquita avaliou que a equipe está com dificuldade no ataque e o saque não está surtindo efeito. O treinador também pediu que a torcida continue apoiando a equipe, considerando que há jogadores experientes para reverter este quadro.

Torcida especial

A partida entre UFJF e São José Vôlei contou com a presença de uma torcida especial, formada por alunos da Escola Estadual Dilermando Cruz, no bairro Vila Ideal. Na segunda-feira passada, jogadores da Federal foram ao colégio, dentro do projeto que visita escolas da cidade para divulgar o voleibol. Hoje, os estudantes deram o troco e foram torcer para os atletas do time juiz-forano.