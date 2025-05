Alem?o segue confiante em contar com o baixinho Diretor do Tupi diz que Rom?rio s? vai falar com a imprensa quando puder jogar

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

13/10/2006

O diretor Alem?o (foto) segue confiante com a possibilidade de contar com Rom?rio para os pr?ximos jogos para a Ta?a Minas Gerais.

O Baixinho, que viaja para Austr?lia nesse final de semana para realizar dois amistosos, n?o tem data prevista para retornar ao Tupi. Segundo Alem?o, o clube ter? que aguardar todo o processo jur?dico para saber o dia em que ele voltar?.

Perguntado sobre a possibilidade de Rom?rio ter vestido pela ?ltima vez a camisa do Tupi na apresenta??o contra o Democrata, o dirigente respondeu. "O Rom?rio est? empolgado com a possibilidade de fazer gols pelo Tupi e isso ? fundamental, mas responder se ele vai realmente poder jogar pelo Tupi, teremos que aguardar" .

Rom?rio est? em Juiz de Fora desde, ter?a-feira, dia 10 de outubro, n?o conversou com a imprensa em nenhum momento. Alem?o explicou a atitude do craque deixando claro que o jogador n?o est? mal humorado com os jornalistas. "O Rom?rio n?o est? mal humorado com a imprensa, ele simplesmente n?o quer falar enquanto n?o estiver com a situa??o definida para n?o complicar uma situa??o que est? sendo controlada pelo departamento jur?dico" .

O dirigente ainda respondeu sobre algumas pessoas dizerem que a contrata??o foi apenas uma jogada de marketing. Alem?o disse que o clube n?o sabia que Rom?rio n?o teria condi?es de jogo como alegou a CBF. "A inten??o foi trazer o Rom?rio para nos ajudar. O marketing era ?bvio, Rom?rio ? marketing em qualquer situa??o, mesmo n?o jogando. ? ?bvio que quando voc? traz um craque como o Rom?rio isso vai acontecer. Mas a nossa inten??o ? que ele esteja em campo e vamos continuar lutando para isso" , disse.

