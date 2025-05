Tupi joga amistoso contra Volta Redonda O jogo acontece nesta quinta, na cidade do a?o

16/10/2006

O Tupi d? uma folga nos jogos da Ta?a Minas e na pr?xima quinta, dia 19 de outubro, o time vai viajar para Volta Redonda para enfrentar o Volta?o, time da cidade do a?o. A partida acontece no Est?dio Raulino de Oliveira, ?s 20h.

O Tupi alcan?ou o terceiro lugar na tabela da Ta?a Minas ap?s vencer, no ?ltimo domingo, a equipe do Uberaba em pleno Est?dio Uberab?o. O gol que sacramentou a vit?ria do carij? veio nos acr?scimos, com R?bson J?nior recebendo cruzamento de Jean e completando de cabe?a para as redes.

Faltam apenas quatro rodadas para que a Ta?a Minas chegue ?s semifinais. O Tupi tem 15 pontos, cinco a menos do que a l?der da competi??o, Caldense.