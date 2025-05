Com time reserva, Tupi perde em Volta Redonda Federa??o Mineira muda data de jogo do Galo. Campeonato de 2007 j? tem data

Guilherme Oliveira

*Colaboração

20/10/2006

Amistoso

Jogando com o time reserva, o Tupi foi derrotado pelo Volta Redonda no Est?dio Raulino de Oliveira nessa quinta feira, dia 19 de outubro. O gol da equipe fluminense saiu aos 16 minutos da etapa final com o jogador Amaral. O teste foi importante para o terinador Joel Martins analisar o restante da equipe, pois os jogadores que atuaram n?o tem participado constantemente da Ta?a Minas Gerais.

Nova data

Devido as elei?es, alguns jogos da Ta?a Minas tiveram as datas alteradas, entre eles o confronto entre Tupi e Am?rica no est?dio Independ?ncia em Belo Horizonte. O jogo que seria realizado no dia 29 de outubro foi antecipado para o dia 28, ?s 16h. O confronto entre Villa Nova e Unitri tamb?m foi antecipado para o dia 28, ?s 20h30 e Caldense e Democrata foi alterado para o dia 30 de outubro, ?s 20h30.

Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro da primeira divis?o de 2007 vai come?ar no dia 21 de janeiro de 2007. A f?rmula de disputa ser? a mesma do ano passado e conta com a presen?a de 12 equipes. Al?m do Tupi, Am?rica, Atl?tico, Caldense, Cruzeiro, Democrata de Sete Lagoas, Democrata de Governador Valadares, Guarani, Ipatinga, Ituiutaba, Rio Branco e Villa Nova v?o disputar o t?tulo.

Na primeira fase, as 12 equipes se enfrentar?o em turno ?nico, classificando-se os quatro melhores colocados para a semifinal. O primeiro colocado enfrenta o quarto e o segundo colocado enfrenta o terceiro, em jogos de ida e volta. Os dois classificados da semifinal se enfrentar?o na disputa do t?tulo, tamb?m em duas partidas. A final acontece no dia 06 de maio.

A data limite para inscri??o de atletas para o Mineiro ? at? o dia 15 de mar?o de 2007. Como na competi??o desse ano, haver? anti-doping em uma partida por rodada que ser? definida por sorteio.

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora