Meia Hgamenon tem 100% de aproveitamento Jogador conhece bem os pr?ximos advers?rios do Tupi

e prev? confrontos complicados

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

24/10/2006

Ele ? o mais experiente da equipe. Com 35 anos, Hgamenon j? passou por diversos clubes, somente este ano foram quatro equipes, Guarani de Divin?polis, Uberaba, Alfenense e agora o Tupi. O meia chegou ao clube no meio da competi??o e fez sua estr?ia contra o Democrata quando o Galo venceu de virada por 2 a 1. Desde ent?o, s? conheceu vit?rias e j? deixou o seu gol na partida contra o Uberaba, marcando o primeiro da equipe. O jogador tem sido fundamental nos planos do treinador Joel Martins que colocou o meia como titular desde que ele chegou.

"O treinador Joel conversou comigo e falou o que ele queria. Ganhamos esses tr?s jogos, mas posso render ainda muito mais. Estou ainda recuperando a forma e jogar no Municipal ? dif?cil, o campo ? bastante pesado. Mas a cada jogo que passa estou conseguindo ajudar mais a equipe" , revelou o meia que no ?ltimo confronto contra a Caldense saiu aplaudido de campo. Ainda sem ritmo de jogo, ele foi substitu?do nas tr?s partidas em que atuou.

O meia que j? passou por clubes como Atl?tico Mineiro, Atl?tico Paranaense e Uni?o s?o Jo?o, alerta para os pr?ximos confrontos da equipe e prev? as dificuldades que o Tupi vai enfrentar nos ?ltimos jogos que v?o decidir o futuro do Galo na competi??o. "Conhe?o bastante os times de Minas e ser? importante trazer pelo menos um ponto contra o Am?rica. Depois ? vencer o Uberl?ndia em casa. O Villa Nova vai ser o mais dif?cil, jogar l? ? bastante complicado". No jogo contra o Am?rica, Hgamenon n?o vai poder atuar com a dupla de ataque titular do Galo, ele que ele elogiou a versatilidade dos companheiros. "Jogar com eles ? f?cil, eles se movimentam bastante" .

O jogador que tem contrato at? o final da Ta?a Minas revelou que tem vontade de permanecer para a disputa do Mineiro, mas a dist?ncia da fam?lia pode atrapalhar numa poss?vel renova??o. "Gosto de ficar perto da minha fam?lia. Sinto falta e isso pesa muito. Talvez seja por isso que fiquei 12 anos no Guarani de Divin?polis. Vontade de permanecer aqui eu tenho, mas teria que trazer minha fam?lia para morar em Juiz de Fora", disse. Hgamenon tem esposa e uma filha de 8 anos que moram em Divin?polis.

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora