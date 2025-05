Dupla Cin?zio e Hgamenon sai na frente Sem poder contar com Allan e Guerreiro, treinador Joel Martins tamb?m tem como op??o Cin?zio e Leandro Ferreira.

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

25/10/2006

Sem poder contar com o ataque titular contra o Am?rica, o treinador Joel Martins vai improvisar contra o coelho no pr?ximo s?bado, dia 28 de outubro, em Belo Horizonte. Com duas op?es em mente para o ataque, Joel revelou o seu esquema preferido. A dupla Hgamenon e Cin?zio (foto ao lado) tem a prefer?ncia do treinador e sai na frente para formar o ataque do Galo carij?. "A minha primeira op??o ? contar com o Hgamenon e o Cin?zio. O Hgamenon ? um jogador que avan?a mais e sabe fazer gols", justificou o treinador. A outra op??o ? com Cin?zio e Leandro Ferreira, deixando Hgamenon em sua posi??o de origem, o meio campo.

Hgamenon j? atuou em outras ocasi?es como atacante, mas n?o esconde que prefere atuar no meio de campo. Segundo o meia, o treinador pode contar com ele, pois n?o vai haver problema algum jogar no ataque. Para Hgamenon, o importante ? ajudar a equipe nessa fase importante da competi??o. "N?o gosto muito de atuar no ataque, mas j? joguei outras vezes e n?o ter? problema nenhum caso o treinador precise de mim. " Segundo Joel, Hgamenon ter? sua vida facilitada pois ter? apenas que buscar o jogo e criar jogadas de ataque com Cin?zio que joga mais fixo. "O Hgamenon nessa posi??o n?o ter? responsabilidade de marcar. Quando ele est? como meia, ele cria e marca. Caso ele fique mais ? frente, Vanderlei jogar? na sua posi??o", revelou o treinador.

Correndo por fora est? Leandro Ferreira (foto ao lado), jogador que atuou na etapa final contra a Caldense. Ele e Cin?zio no ataque ? a segunda op??o de Joel. "Vamos analisar no coletivo dessa quinta-feira como o Ferreira vai se comportar", disse Joel. O jogador aguarda a escolha do treinador. "A expectativa ? boa, estamos trabalhando para isso e caso o treinador necessite de mim espero fazer uma boa partida".

Alheio a disputa, o atacante Cin?zio ? presen?a garantida no ataque. O jogador espera poder aproveitar da melhor maneira poss?vel a nova oportunidade. "Temos um compromisso dif?cil e espero aproveitar bem a chance e ajudar o Tupi a voltar de Belo Horizonte com a vit?ria."

Se por um lado, alegria e expectativa tomam conta de parte do elenco, por outro, Allan e Guerreiro n?o est?o gostando nem um pouco de ficar de fora. Apesar de n?o poderem atuar, os dois manifestaram apoio aos companheiros mas sem esconder a frustra??o em estarem de fora. "Fico muito triste por ficar fora desse jogo, mas o Tupi ? uma equipe, os jogadores que v?o entrar est?o preparados para trazer um bom resultado para n?s", contou Guerreiro.

Allan que pela primeira vez no ano ficar? de fora de um jogo do Galo tamb?m lamentou. "Sabemos da import?ncia desse jogo e ficar fora nessa fase que o Tupi precisa de todos os jogadores me deixa chateado e triste."

