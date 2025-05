No quesito cart?es , Tupi ? o mais disciplinado Equipe ? a que menos recebeu cart?es na Ta?a Minas Gerais

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

26/10/2006

Muitos n?o sabem, mas o n?mero de cart?es vermelhos e amarelos s?o um dos crit?rios de desempate na Ta?a Minas Gerais. E quando o assunto ? advert?ncia do juiz, o Tupi ? o mais disciplinado. O Galo Carij? foi advertido com 30 amarelos e dois vermelhos, j? o Unitri ? a equipe que mais vezes fez com que o ?rbitro levantasse o cart?o, 48 ocasi?es.

Por?m, se o Tupi tivesse que disputar, hoje, uma das vagas nesse quesito, ele perderia apenas para o Uberaba. Isto porque o crit?rio n?o ? o somat?rio dos cart?es. Primeiro ? analisado o n?mero de cart?es vermelhos e depois os amarelos. O Uberaba apesar de ter recebido 36 amarelos, tem apenas um vermelho.

Segundo o atacante Allan, os jogadores do Galo conversam sobre a import?ncia de n?o serem advertidos. "Conversamos algumas vezes para evitar problemas com a arbitragem, mas no calor do jogo acabamos nos excedendo", revelou o jogador. Nem sempre, receber cart?es ? sin?nimo de viol?ncia contra o advers?rio. O pr?prio Allan ? um exemplo. "Eu recebi dois cart?es por reclama??o, o outro foi numa jogada que impedi que o goleiro advers?rio sa?sse jogando rapidamente", disse.

Apesar de contar com a vantagem de ter poucos cart?es, dificilmente o Tupi vai us?-la. Para uma equipe ganhar uma vaga com esse crit?rio muita coincid?ncia vai ter que existir, o n?mero de cart?es ? um dos ?ltimos a serem avaliados para desempate. Veja a ordem :

1) maior n?mero de vit?rias; 2) maior saldo de gols; 3)maior n?mero de gols conquistados; 4)caso somente 02(duas) associa?es continuarem empatadas em uma das coloca?es, o desempate ser? a favor da associa??o que somar o maior n?mero de pontos ganhos no confronto direto, 5)menor n?mero de cart?es vermelhos; 6)menor de n?mero de cart?es amarelos 7)sorteio(por falta de data para realiza??o de partida extra)

Apesar de ter n?meros positivos, o Tupi tamb?m sofre com a quest?o de atletas suspensos, ? certo que em menor n?mero. No ?ltimo jogo contra a Caldense, dos nove cart?es do jogo, dois tiraram a dupla de ataque titular para o confronto contra o Am?rica no pr?ximo s?bado. O zagueiro Domingos, expulso no jogo contra o Unitri, foi julgado pela FMF e pegou um jogo de suspens?o, mas j? cumprido.

Dos 30 cart?es do Tupi, o lateral Jean ? o que mais foi advertido, seis vezes, ou seja, 20% dos cart?es da equipe v?o para ele. No total foram 14 jogadores que receberam cart?o no Tupi.

Confira a classifica??o no quesito advert?ncia:

Equipe Amarelos Vermelhos Total Unitri 42 6 48 Caldense 39 3 42 Am?rica 34 6 40 Democrata 30 7 37 Uberaba 36 1 37 Villa Nova 30 3 33 Uberl?ndia 29 2 31 Tupi 28 2 30

Confira quem recebeu cart?es no Tupi:

Jogador Amarelos Vermelhos Total Leandro Guerreiro 1 1 2 cart?es Domingos 2 1 4 cart?es Jean - 6 6 cart?es Allan - 3 3 cart?es Jo?o J?nior - 3 3 cart?es Wanderley - 3 3 cart?es Gilson - 2 2 cart?es Marcelo - 2 2 cart?es El?dio - 1 1 cart?o Jo?o Paulo - 1 1 cart?o Pires - 1 1 cart?o Robson - 1 1 cart?o Cin?zio - 1 1 cart?o

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora