Cores podem ajudar a atrair bons fluidos na virada de ano



Com a proximidade do final do ano e a preparação para o ritual da passagem, muita gente costuma ficar em dúvida sobre qual cor deve ser usada para se despedir do ano velho e brindar o novo ano. De acordo com o consultor em Feng Shui, Radiestesia e Cromoterapia, Dirceu Galhardi, a escolha da cor deve, sim, estar em sintonia com o que as pessoas desejam para o próximo ano.



O local onde a cor aparecerá pode variar, incluindo peças íntimas, em roupas ou em esmaltes, por exemplo. "Para as pessoas que se acham tímidas ou deprimidas por algum fato marcante que tenha ocorrido em suas vidas, sugiro que usem, em seus vestuários, cores quentes, como o vermelho, o laranja ou o amarelo. Para os que se acham eternamente equilibrados, usem o verde. Para aqueles que se sentem tensos ou levam uma vida agitada, sugiro cores frias, como o azul-turquesa, o azul índigo ou o violeta." As dicas de Galhardi incluem abrir mão de gostos pessoais, tendo em vista a tentativa de atrair bons fluidos. "Às vezes, é necessário."

Mas, afinal, de onde surgiu a questão da influência das cores? De acordo com o consultor, a associação de cores a sensações e a simbolismos surgiu de pesquisas de cromoterapeutas, que, além das técnicas da aplicabilidade da cor na parte terapêutica, passaram a usar em técnicas de pintura. "No caso de paredes e tetos, na escolha das melhores tonalidades dos estofados, na cor do seu carro e do seu cartão de visita."

A cor de cada um

Galhardi destaca que, assim como cada indivíduo é regido por um signo, cada um tem uma cor referente à data de nascimento. "No momento do nascimento de uma criança, uma das cores do espectro solar ou arco-íris, que esteja em alta frequência, impregna naquela criança dando-lhe todas as características daquela cor. Esta cor é chamada cromotipo, cor fundamental ou cor tônica."

A cor pode ser identificada por um cromoterapeuta ou por um radiestesista por meio de pêndulos cromáticos e de cônicos, que são posicionados sobre a palma da mão. "No caso de meninas e mulheres férteis, a mão direita. Na esquerda para mulheres menopausadas e homens." As cores seguem a escala de três tonalidades quentes: vermelho, laranja e amarelo; uma cor temperada, que é o verde; três cores frias que são o azul, o anil ou índigo e o violeta; além das variações rosa, castanho, água, lima, preto, prata, branco, ouro, marrom, areia, cinza e azul petróleo.

A corestrologia é a astrologia das cores, ciência que pode dizer muito sobre a personalidade de cada um. A cor seria uma face evoluída do cérebro, estando presente em aspectos culturais, estéticos e emocionais da vida. Assim, as cores, suas estruturas e o relacionamento entre elas estariam vinculados, de forma direta, à personificação.

Roteiro

Levando-se em consideração a cor do nascimento, o consultor ensina seguir um roteiro no momento da escolha da cor. "A partir de identificar seu cromotipo, evite usar a tonalidade com frequência, já que ela aparece em excesso desde a data de nascimento."

O ideal é usar uma cor contrária para que haja equilíbrio. "Se sua cor é vermelho, considerada quentíssima, use uma cor fria, como o azul-turquesa, considerada uma cor frigidíssima."

A cor de nascimento deve ser usada em momentos importantes, como em festas, durante a assinatura de uma escritura, em uma entrevista ou ao fazer uma palestra. "Para as demais atividades do dia a dia, use a cor de equilíbrio, que é a contrária a do seu nascimento."

Melhor evitar

Segundo Galhardi, algumas cores devem ser evitadas em algumas ocasiões. "Se você vai a uma danceteria, evite a cor vermelha, pois ela simboliza a exalação da adrenalina, e, consequentemente, trará tensão ao grupo. Se você trabalha com tarefas que exijam muita concentração, não use azul, já que esta tonalidade poderá trazer sono. Se você é hipertenso ou tem tendências a hemorragias, evite o vermelho."

Ele afirma que, normalmente, as cores quentes são opressoras, enquanto as cores frias são relaxantes. "A cor preta, embora muito quente e opressora, é chique, pois alonga os corpos. Já a cor branca amplia e areja os ambientes e as superfícies."

As cores e seus significados

Vermelho

Cor do primeiro chacra (básico). Cor quente. Indicada para locais festivos, mas não muito fechados. Muito usada nos fast-foods, de modo a dar dinamismo aos negócios.

Laranja

Cor do segundo chacra (umbilical). Cor quente. Indicada para restaurantes, circulações e áreas de estudos, pois é a cor da intelectualidade.

Amarelo

Cor do terceiro chacra (plexo solar). Cor quente. Seu melhor uso é nos ambientes antidepressivos, maduros e que trabalhem a mente.

Verde

Cor do quarto chacra (cardíaco). Cor temperada. Seu melhor uso é em locais que trabalhem com tratamentos de saúde. Por ser uma cor letárgica, não é a ideal para ambientes descontraídos.

Azul-turquesa

Cor do quinto chacra (laríngeo). Cor fria. Seu melhor uso é nos banheiros ou em quartos de solteiros. É desaconselhável para locais festivos, por ser uma cor calmante.

Anil ou Índigo

Cor do sexto chacra (frontal). Cor fria. Ideal para quartos de bebês e de pessoas idosas. É uma cor serena, relaxante e espaçosa.

Violeta

Cor do sétimo chacra (coronário). Cor requintada, simboliza a autoridade sem exigências. Muito usada em ambientes suntuosos, interior de academias e templos. Atualmente, é muito usada em instalações hospitalares e salas de tratamentos.

Saiba identificar seu cromotipo

Segundo a corestrologia, cada cor está associada a períodos do ano. Assim, saiba identificar o seu cromotipo a partir do dia e do mês do seu nascimento.

Cor Data de nascimento Vermelho 23 de dezembro a 1º de janeiro e 25 de junho a 4 de julho Laranja 2 a 11 de janeiro e 5 a 14 de julho Amarelo 12 a 24 de janeiro e 15 a 25 de julho Rosa 25 de janeiro a 3 de fevereiro e 26 de julho a 4 de agosto Azul 4 a 8 de fevereiro, 1º a 14 de maio e 5 a 13 de agosto Verde 9 a 18 de fevereiro e 14 a 23 de agosto Castanho 19 a 28 de fevereiro e 24 de agosto a 2 de setembro Água 1º a 10 de março a 3 a 12 de setembro Lima 11 a 20 de março e 13 a 22 de setembro Preto 21 de março Violeta 22 a 31 de março e 23 de setembro a 3 de outubro Índigo 1º a 10 de abril e 4 a 13 de outubro Prata 11 a 20 de abril e 14 a 23 de outubro Branco 21 a 30 de abril e 24 de outubro a 11 de novembro Ouro 15 a 31 de maio e 12 a 21 de novembro Marrom 1º a 24 de junho e 12 a 21 de dezembro Areia 22 de novembro a 1º de dezembro Cinza 2 a 11 de dezembro Azul petróleo 22 de dezembro

Os textos são revisados por Thaísa Hosken