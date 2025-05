Fa?a suas contas para conhecer as chances do Galo Faltando duas rodadas para o t?rmino da 1? fase da Ta?a Minas,

Tupi s? depende de suas for?as Guilherme Oliveira

*Colabora??o

01/11/2006 L?pis e papel nas m?os! Vamos fazer contas. Qual torcedor nunca fez contas para o seu clube de cora??o se classificar, n?o ser rebaixado ou garantir uma vaga em um importante torneio? Apesar de muita gente n?o gostar da matem?tica, ? ela que acaba sendo fundamental para avaliar a situa??o do clube que se torce. No caso do Tupi, na Ta?a Minas Gerais, a conta ? f?cil: dois jogos + duas vit?rias = classifica??o do Galo e dois jogos + duas derrotas = desclassifica??o do time. E as outras hip?teses? Vamos ?s contas: "A semana decisiva" promete. Dos oito clubes da Ta?a Minas Gerais, seis t?m chances de continuar na competi??o para a fase semi-final. Somente Uberl?ndia e Unitri n?o t?m mais condi?es matem?ticas de classifica??o. O Tupi est? na quinta posi??o com 18 pontos. Faltando dois jogos, Uberl?ndia, em casa, e Villa Nova, fora, simulamos o que o Galo Carij? tem que fazer, caso aconte?a os seguintes resultados. Com 24 pontos. Ou seja, duas vit?rias = classifica??o Com 22 pontos, ou seja, uma vit?ria e um empate = torcer (secar). Vai depender de outros resultados. Exemplo: Vence o Uberl?ndia e empata com o Villa Nova. O Tupi se classifica se... O Tupi se classifica se... *O Am?rica perder os dois jogos que lhe restam (Uberaba e Democrata), e o Tupi ter? que tirar uma diferen?a de oito gols de saldo. Por exemplo: Tupi 4 x 0 Uberl?ndia ; Uberaba 4 x 0 Am?rica. (Situa??o pouco prov?vel), ou; *Operder os dois jogos que lhe restam (Uberaba e Democrata), e o Tupi ter? que tirar uma diferen?a de oito gols de saldo. Por exemplo: Tupi 4 x 0 Uberl?ndia ; Uberaba 4 x 0 Am?rica. (Situa??o pouco prov?vel), ou; *A Caldense conseguir no m?ximo um empate nos dois jogos que lhe restam (Unitri e Uberaba). Tupi e Caldense terminariam empatados, mas no crit?rio vit?rias o Galo ganha a vaga (Situa??o muito pouco prov?vel), ou; *Aconseguir no m?ximo um empate nos dois jogos que lhe restam (Unitri e Uberaba). Tupi e Caldense terminariam empatados, mas no crit?rio vit?rias o Galo ganha a vaga (Situa??o muito pouco prov?vel), ou; *O Villa Nova pode at? conseguir 2 empates (Democrata e Tupi), o Tupi vence no crit?rio n?mero de vit?rias. (Situa??o prov?vel), a dificuldade do Tupi ? que vai ter que decidir na casa do advers?rio, ou; *Opode at? conseguir 2 empates (Democrata e Tupi), o Tupi vence no crit?rio n?mero de vit?rias. (Situa??o prov?vel), a dificuldade do Tupi ? que vai ter que decidir na casa do advers?rio, ou; *O Uberaba pode conseguir no m?ximo 2 pontos, ou seja 2 empates (Am?rica e Caldense). Bastante prov?vel, pois t?m os confrontos mais dif?ceis. Por?m, tem a vantagem de decidir em casa contra a Caldense que j? poder? estar classificada e isso pode facilitar a vida do time do tri?ngulo mineiro. *Opode conseguir no m?ximo 2 pontos, ou seja 2 empates (Am?rica e Caldense). Bastante prov?vel, pois t?m os confrontos mais dif?ceis. Por?m, tem a vantagem de decidir em casa contra a Caldense que j? poder? estar classificada e isso pode facilitar a vida do time do tri?ngulo mineiro.

Com 21 pontos, ou seja, uma vit?ria e uma derrota = torcer com mais for?a. Por exemplo: vence o Uberl?ndia e perde para o Villa Nova. O Tupi n?o alcan?a mais o Am?rica e se tiver perdido para o Villa Nova tamb?m n?o alcan?a o time de Nova Lima. Nessa situa??o o Tupi ter? que torcer pelos seguintes resultados para disputar as outras duas vagas restantes. Nessa situa??o o Tupi ter? que torcer pelos seguintes resultados para disputar as outras duas vagas restantes. * Caldense perder os dois jogos que lhe restam (pouco prov?vel) ou perder os dois jogos que lhe restam (pouco prov?vel) ou *O Uberaba s? pode fazer no m?ximo mais um ponto. Hip?tese Bastante prov?vel, pois o Uberaba t?m os confrontos mais dif?ceis. Por?m tem a vantagem de decidir em casa contra a Caldense que j? poder? estar classificada e isso pode facilitar a vida do time do tri?ngulo mineiro. *Os? pode fazer no m?ximo mais um ponto. Hip?tese Bastante prov?vel, pois o Uberaba t?m os confrontos mais dif?ceis. Por?m tem a vantagem de decidir em casa contra a Caldense que j? poder? estar classificada e isso pode facilitar a vida do time do tri?ngulo mineiro. * Democrata n?o pode vencer os dois jogos (situa??o complicada para o Democrata pois enfrenta Am?rica e Villa Nova e ter? que vencer os dois jogos) n?o pode vencer os dois jogos (situa??o complicada para o Democrata pois enfrenta Am?rica e Villa Nova e ter? que vencer os dois jogos) *Dessas tr?s hip?teses, somente uma pode acontecer contra o Tupi. *Dessas tr?s hip?teses, somente uma pode acontecer contra o Tupi.

Com 20 pontos, ou seja, dois empates, contra Uberl?ndia e Villa Nova = torcer com desespero Nessa situa??o o Galo Carij? chega a 20 pontos e dificilmente se classifica, veja... Nessa situa??o o Galo Carij? chega a 20 pontos e dificilmente se classifica, veja... Com essa pontua??o o Tupi s? pode tirar a vaga do Uberaba, pois o Villa Nova, no m?nimo (com o empate contra o Tupi) chega a 21 pontos. Com essa pontua??o o Tupi s? pode tirar a vaga do Uberaba, pois o Villa Nova, no m?nimo (com o empate contra o Tupi) chega a 21 pontos. *Torcer para o Uberaba perder seus dois jogos (Am?rica e Caldense) e torcer para o Democrata fazer no m?ximo 4 pontos. Com 2 vit?rias do Democrata, o clube chegaria a 22 pontos, eliminando o Tupi. *Torcer para o Uberaba perder seus dois jogos (Am?rica e Caldense) e torcer para o Democrata fazer no m?ximo 4 pontos. Com 2 vit?rias do Democrata, o clube chegaria a 22 pontos, eliminando o Tupi.





Tupi com 19 pontos, ou seja, um empate e uma derrota = desclassificado

Tupi com 18 pontos, ou seja, duas derrotas = desclassificado

Por que acreditar na classifica??o...

O Tupi tem uma vantagem, s? depende de suas for?as.

Um fator que pode contribuir para o Galo no jogo contra o Villa Nova pela ?ltima rodada, ? torcer para o Villa Nova vencer fora de casa o Democrata e o Uberaba perder em casa para o Am?rica, assim a equipe do villa j? chega classificada para a fase final na ?ltima rodada, o que pode facilitar a vida do Tupi no est?dio Castor Cifuentes.

A chegada do treinador Joel Martins deu ?nimo ? equipe que est? unida.

O Tupi tem a segunda melhor campanha do returno, e est? em grande ascens?o o que credencia a equipe a conseguir uma das vagas.

O Tupi ter? um jogo relativamente f?cil, contra o lanterna da competi??o, o Uberl?ndia, e times como o Uberaba, por exemplo, rival direto pela vaga enfrenta ainda l?der e vice l?der da competi??o.

Pelo fato do Tupi n?o ter empatado nenhum jogo, todos os pontos que tem s?o relativos ? vit?ria o que coloca em vantagem com eventuais empates em pontos com advers?rios, pois o primeiro crit?rio de desempate ? o n?mero de vit?rias.

A torcida tem acreditado e incentivado, no ?ltimo jogo contra o Am?rica, saiu ?nibus de Juiz de Fora para acompanhar o Tupi contra o Am?rica.

O Tupi pode conquistar a vaga contra o Uberl?ndia?

Sim. Para isso, a Caldense tem que perder para o Unitri. O Uberaba perder para o Am?rica e o Democrata n?o derrotar o Villa Nova.

Por que n?o acreditar?

Os pontos perdidos no in?cio da competi??o podem fazer falta.

Vai decidir fora de casa, contra o Villa Nova. Longe de Juiz de Fora, foram 5 derrotas e apenas uma vit?ria.

O Tupi pode ficar sem chances na Ta?a Minas caso perca ou empate contra o Uberl?ndia?

Sim. Para isso, o Galo teria que perder para o Uberl?ndia; e Caldense, Villa Nova e Uberaba ganharem seus jogos.

Curiosidade: Dos seis times que lutam pela classifica??o, o Democrata ? o que tem menos condi?es de seguir na competi??o. O fato curioso fica por conta de ter sido a equipe que menos perdeu na Ta?a Minas Gerais, somente duas vezes. O problema ? que empatou bastante, sete, e venceu somente tr?s. A ?ltima vit?ria foi no dia 27 de setembro quando goleou o Tupi pelo placar de 4 a 2, depois disso s? derrotas e empates.

Veja os jogos que faltam

Ta?a Minas Gerais 2006 13? Rodada 02/11 15:30 Unitri - x - Caldense Parque do Sabi? Uberl?ndia 02/11 15:30 Tupi - x - Uberl?ndia M?rio Hel?nio Juiz de Fora 02/11 15:30 Uberaba - x - Am?rica Uberab?o Uberaba 02/11 15:30 Democrata FC - x - Villa Nova Joaquim Henrique Nogueira Sete Lagoas 14? Rodada 05/11 16:00 Villa Nova - x - Tupi Castor Cifuentes Nova Lima 05/11 16:00 Am?rica - MG - x - Democrata FC Independ?ncia Belo Horizonte 05/11 16:00 Uberl?ndia - x - Unitri Parque do Sabi? Uberl?ndia 05/11 16:00 Caldense - x - Uberaba Ronald?o Po?os de Caldas

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora