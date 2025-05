12? Festival Internacional

O Mestre mundial do violino barroco em Juiz de Fora

A presen?a do fundador da Orquestra La Petite Bande (em 1972), o belga Sigiswald Kuijken (foto ao lado), ? um dos destaques do 12? Festival. A orquestra ? uma das mais importantes da Europa e esta ? a primeira vez que o mestre do violino barroco vem ao Brasil para dar aulas.

Kuijken participa tamb?m de dois concertos, regendo a Orquestra Barroca do Festival. Ele faz parte do grupo seleto de m?sicos que redescobriu a forma barroca de se tocar violino. Atrav?s de pesquisas, chegou-se ? conclus?o de que a t?cnica estava correta, mas o estilo vigente na interpreta??o das m?sicas estava errado. O Brasil e a Am?rica Latina seguem o estilo a partir do trabalho do coordenador art?stico do Festival, Lu?s Ot?vio Santos, que foi aluno de Sigiswald e faz parte da Orquestra La Petite Bande.

Na foto (divulga??o Pr?-M?sica), a Orquestra La Petite Bande, fundada por Sigiswald (sexto da esq. para a dir.). Entre os membros da orquestra, Lu?s Ot?vio Santos, Diretor Art?stico do Festival Internacional de M?sica Colonial Brasileira e M?sica Antiga (?ltimo ? direita).

Nascido em 1944, na B?lgica, Sigiswald estudou nos conservat?rios de Bruges e Bruxelas. Seu contato com a m?sica antiga veio desde jovem, junto ao seu irm?o Wieland, e seu grupo Alarius Ensemble, servindo de laborat?rio para a recupera??o de t?cnicas antigas, como a do violino, em que o instrumento vem a ser apoiado livremente no ombro, sem o apoio do queixo. Esta descoberta influenciou a maioria dos artistas desse per?odo. V?rias gera?es de especialistas em m?sica antiga foram formados pelo professor, no Conservat?rio Real de Haia, Holanda.

A frente da "La Petite Bande", Kuijken gravou obras importantes, como Bach, Mozart, Pergolesi, Vivaldi, em uma discografia superior a 100 t?tulos. Desde ent?o, tem realizado turn?s pela Europa, Austr?lia, Am?rica do Sul, China e Jap?o e grava?es para diversos selos, como Deutsche Harmonia Mundi, Seon, Accent e Denon. Em 1986, fundou o Quarteto Kuijken (com Fran?ois Fernandez, Marleen Thiers e Wieland Kuijken), gravando v?rios CDs para o selo Denon, com obras de Haydn e Mozart.

Atualmente, o mestre do violino barroco ? professor no Conservat?rio Real de Bruxelas e convidado como conferencista em v?rias institui?es, como o Royal College of London, Universidade de Salamanca e Accademia Chigiana de Siena, It?lia.

Da m?sica brasileira, Kuijken admira as composi?es de Vila Lobos. Sobre os ritmos populares, inclusive sobre o samba, foi contundente: "? prov?vel que eu v? ofender v?rias pessoas, mas eu realmente n?o gosto", afirmou, durante entrevista coletiva concedida ? imprensa no ?ltimo dia 18 de julho, no Teatro Pr?-M?sica (foto ao lado). "Acho que a industrializa??o da m?sica est? manipulando as pessoas, em especial os jovens. ? o colonialismo. Eu considero est?pida a m?sica fabricada em est?dios."

Orquestra Barroca grava novo CD Vinte e cinco m?sicos participaram da grava??o do novo CD da Orquestra Barroca do Festival. S?o profissionais e alunos, al?m do quarteto vocal formado pela soprano islandesa Ranveig Van Sigurdardottir, pelo tenor Pedro Couri Netto, pelo contratenor Paulo Mestre e pelo bar?tono Marcos Loureiro de S?.

A dire??o art?stica do projeto ? do violinista barroco Lu?s Ot?vio Santos, que tamb?m escolheu o repert?rio. No programa est? a m?sica antiga (sinfonia da cantata 169, de J.S. Bach, e a "Su?te (overture) em r? maior para orquestra" de G.P. Telemann) e a m?sica colonial (a pe?a "Missa em mi bemol", de J.J. Emerico Lobo de Mesquita). O repert?rio ser? apresentado ao p?blico na abertura do Festival, no dia 14.

Duas trompas naturais vieram da Europa especialmente para a Orquestra. Como existem diferentes "temperamentos", ou seja, afina?es, ? preciso que os m?sicos tenham experi?ncia. As t?cnicas s?o recuperadas a partir de pesquisas hist?ricas, com base nos tratados e documentos de ?poca. O grupo estuda no?es de estilos do per?odo barroco e suas diferentes formas de ornamenta??o. O trabalho ? minucioso, para que a execu??o fique cada vez mais pr?xima do passado.

Festivais de Minas realizam interc?mbio A 12? edi??o do Festival mais uma vez rompe as fronteiras de Juiz de Fora. A programa??o cultural foi ampliada, chegando ?s cidades de Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, S?o Jo?o del Rei, Diamantina, Itabira, Barbacena e Belo Horizonte. Confira a programa??o completa clicando aqui.

A idealiza??o dos diretores do Centro Cultural Pr?-M?sica, apoiada pelo Secret?rio de Estado da Cultura, Angelo Oswaldo, tem o objetivo de promover o interc?mbio entre as cidades e festivais mineiros e divulgar a m?sica antiga e colonial brasileira.

Em outubro de 2000, os organizadores dos principais eventos culturais do estado se reuniram no 1? F?rum dos Festivais Mineiros, um evento ainda n?o instuticionalizado, e resolveram concentrar a programa??o dos festivais de inverno.

Na reuni?o de 2001, os organizadores de festivais pretendem buscar a estrutura??o definitiva do encontro, eleger uma diretoria provis?ria e discutir maneiras para que o interc?mbio entre os festivais n?o se restrinja apenas aos eventos musicais de inverno, mas se estenda ? mostras de cinema, teatro e multim?dia.

Pr?mio por preservar patrim?nio cultural Em dezembro de 2000, o Instituto do Patrim?nio Hist?rico e Art?stico Nacional - IPHAN, do Minist?rio da Cultura, concedeu ao Festival o Pr?mio Rodrigo Melo Franco de Andrade. A premia??o, que acontece anualmente, destaca a?es de preserva??o do patrim?nio cultural brasileiro.

Tais a?es t?m sido concretizadas atrav?s do Festival Internacional h? 12 anos. Dentre as atividades realizadas est?o a divulga??o e preserva??o da m?sica colonial brasileira, a realiza??o de encontros de Musicologia Hist?rica, a grava??o de Cds, a restaura??o de partituras e instrumentos musicais e a edi??o de livros.

Pr?-M?sica comemora 30 anos em 2001 Formar m?sicos, promover concertos, realizar concursos e festivais s?o os objetivos do Centro Cultural Pr?-M?sica, que completa 30 anos de funda??o em 2001. A entidade civil ? dirigida por Maria Isabel de Sousa Santos, J?lio C?sar de Sousa Santos e Herm?nio de Sousa Santos.

Dentre os eventos de maior destaque, al?m do Festival Internacional de M?sica, que acontece anualmente, a institui??o realiza, a cada dois anos, o Concurso Nacional de Cordas e Piano e, mensalmente, os concertos. Os s?cios, que t?m uma mensalidade de R$8, podem assistir aos concertos do m?s gratuitamente, com um acompanhante.

O Pr?-M?sica criou e mant?m tamb?m diversos grupos musicais. S?o eles a Orquestra de C?mara Pr?-M?sica, o Coral Pr?-M?sica, a Sinf?nica Jovem, a Orquestra Escola, o Conjunto Pr?-Musica Colonial Brasileira, os Solistas de C?mara e a Orquestra de Jazz Pr?-M?sica.

Os espet?culos de m?sica erudita, popular, teatro e dan?a fazem parte do calend?rio mensal do Teatro Pr?-M?sica, que fica na Av. Rio Branco, 2329. Na Galeria Renato de Almeida, acontecem exposi?es mensais, pelo projeto "A arte em suas m?os" - uma parceira entre a entidade e o Escrit?rio de Artes Eny Sarmento.