Juiz de Fora ? s? m?sica...

A 14? edi??o do Festival Internacional de M?sica Colonial Brasileira e M?sica Antiga acontece entre os dias 12 e 27 de julho. S?o 15 dias em que sons e ritmos dos s?culos XVII e XVIII invadem Juiz de Fora no mais importante festival tem?tico de m?sica do pa?s.

Al?m dos cursos, ministrados por grandes mestres da m?sica colonial e antiga, os concertos, gratuitos, acontecem diariamente. O evento ? promovido pelo Centro Cultural Pr?-M?sica.

Para quem n?o quer perder nenhum detalhe do festival, a ACESSA.com providenciou a programa??o completa dos concertos. S? aqui voc? encontra todas as informa?es sobre o que vai acontecer durante a abertura do evento. E mais: hor?rio e local das apresenta?es, cursos e uma entrevista com o vice-presidente do Pr?-M?sica, J?lio C?sar de Sousa Santos. Confira!