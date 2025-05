Maquiador d? dicas para criar o look certo para voc? festejar a passagem de ano com estilo





R?porter: Djenane Pimentel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Cledson Lopes

Dezembro/2004

No momento de escolher o look para o R?veillon, bem como fazer a maquiagem e o cabelo, bate aquela d?vida: o que devo usar? Devo combinar a maquiagem sempre com a roupa? O batom tem que ser da mesma cor que a sombra?

Em primeiro lugar, leve em considera??o o seu conforto e personalidade. E, apesar do branco ser a cor oficial que toma conta da festa, sua maquiagem pode ser de arrasar, sem ter que ser, necessariamente, branca ou prata.

Se voc? est? sem criatividade para imaginar o visual do Ano Novo, ligue-se j? nas dicas que preparamos para voc?! A pedido da ACESSA.com, o maquiador Anderson Melloni mostra tr?s sugest?es irresist?veis de maquiagem, para voc? brilhar na virada do ano.