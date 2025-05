Voltar para a mat?ria

Monsenhor Falabella fala ?s fam?lias

(foto ao lado) explica que no Antigo Testamento, a data do Natal era dedicada ao Sol. Com a chegada de Cristo, o novo "sol", ficou estabelecido que no dia 25 de dezembro seria celebrado o nascimento de Jesus Cristo.

Em rela??o a esta data, Falabella nos atenta para o calend?rio lit?rgico: "no dia 25 de mar?o, o anjo anuncia a Maria sobre a vinda do Senhor e nove meses depois, nasce Jesus".

Ele acredita que o grande desafio dos crist?os de hoje ? vencer o car?ter comercial da data. "Jesus nasceu na simplicidade, na humildade e devemos nos lembrar disso. Nesta celebra??o consumista, todos s?o homenageados, menos Jesus", pondera.

A Igreja Cat?lica destaca a prepara??o para o Natal como o ponto chave para vivenciar plenamente a chegada do filho de Deus. Por esse motivo, todos os anos ? disponibilizado o livreto, Novena de Natal, com o objetivo de congregar as fam?lias. Segundo Mosenhor, ela pode ser feita semanas antes do Natal, criando um clima de expectativa para o dia 25. "? preciso arrumar a casa interior. A casa exterior est? sempre muito bem arrumada com os enfeites, mas n?o adianta se a casa interior estiver vazia".

Ap?s a prepara??o, as fam?lias s?o convidadas a participar da celebra??o eucar?stica, a tradicional Missa do Galo ou Missa Principal do Natal, como ? conhecida. Falabella tamb?m considera importante a Ceia de Natal em fam?lia.