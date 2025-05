A festa est? na mesa

Aprenda a transformar a sua mesa

numa das atra?es deste Natal

A noite de Natal ? marcada pelo amigo secreto, a troca de presentes e, ? claro, a ceia. Uma forma de tornar esse momento ainda mais especial ? caprichar na decora??o da mesa. E olha que n?o ? preciso gastar muito dinheiro ou despender tempo para fazer da sua mesa uma esp?cie de celebra??o de Natal.

A decoradora Katy Barbosa destaca uma tend?ncia que vem ganhando for?a nos ?ltimos tempos. "Aquela hist?ria de s? vermelho e verde com toques de branco para simular neve j? era. Agora o Natal ? brasileiro, tropical". Quer exemplos disso? "Use flores nacionais, frutas e velas. O resultado ? extremamente sofisticado e elegante".

Flores

O toque especial por conta das flores. Um arranjo central bonito, montado com esp?cimes nacionais, valoriza a mesa e tamb?m a comida que ser? servida. "Nossa flora ? bastante ampla, com grande quantidade de tipos. Assim o Natal fica com um look mais natural", explica Katy Barbosa.

Anote as flores indicadas pela decoradora:

Brom?lias

Orqu?dea

Bico de Papagaio

Katy Barbosa ainda sugere arranjos de rosas, copos de leite (se a sua ceia for mais sofisticada) e helicone.



Arranjo com rosas

Copos de leite (centro)

Arranjo com helicone

Velas e vidro

Outra dica importante s?o as velas. N?o precisa ser um "jantar ? luz de velas", mas ao coloc?-las em pontos estrat?gicos da sala, voc? pode valorizar o momento da ceia de Natal. "Em alguns casos, os arranjos de mesa podem ter flores e velas", sugere Katy.

A decoradora vai mais al?m e d? outra sugest?o: voc? pode colocar as velas boiando em recipientes de vidro com ?gua. O efeito ? muito bonito. Os potes de vidro, ali?s, s?o um ?timo aliado quando a inten??o ? decorar para uma ocasi?o especial. "Voc? pode encher recipientes altos com gr?os e at? frutas. O resultado fica lindo".



Velas valorizam a decora??o

Encha os vidros com gr?os e

azeitonas e confira o resultado!

R?stico, mas sofisticado

Outra pedida ? misturar texturas r?sticas com a lou?a e a prataria. Essa tend?ncia, que usa materiais mais naturais como fibras, juta, junco e sisal est? ganhando espa?o. "A decora??o pode ser feita com esteiras no lugar do jogo americano. Ficaria ainda mais legal se o arranjo de mesa levasse folhas de trigo", sugere Katy. Esse tipo de decora??o volta ? proposta de abandono das tradi?es visuais estrangeiras. De acordo com os decoradores, est? na hora de valorizar as frutas, aromas e o visual tipicamente tropical. Estas propostas est?o t?o na moda que um jantar formal pode ser decorado dessa maneira. Os decoradores s? d?o um alerta: nunca arrume os pratos com os guardanapos na mesa se n?o tiver lugar para todo mundo. Se a sua mesa ? de seis lugares mas voc? tem mais de seis convidados, apenas disponha a comida na mesa, sem pratos. Prefira um aparador para colocar os talheres, de modo que os convidados devem ir se servindo. Quando a comida ? a estrela

Na ceia de Natal ningu?m pode se esquecer da comida. Se voc? tem mais convidados do que lugares na mesa, capriche na apresenta??o dos pratos. "Se o dinheiro est? curto, esque?a os pormenores e capriche na comida. Disposta da maneira correta, ela dispensa arranjos mais elaborados - e mais caros!", diz Katy. As tortas podem ser colocadas em vasilhas de p?, para ficarem em evid?ncias. O peru pode ser enfeitado com batatas coradas e bacon em lascas, al?m dos tradicionais fios de ovos. R?stico ou sofisticado, tradicional ou moderno, com flores ou com velas... O ponto em comum para uma boa decora??o ? sempre o mesmo: dedica??o e carinho. Capriche na mesa e tenha um Feliz Natal!