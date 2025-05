Per?odo: at? Abr/2005, Jul/2005 a Set/2005

J?piter transitando em mau aspecto com Saturno natal Os problemas cr?nicos na ?rea da sa?de podem se intensificar neste per?odo, com paraliza??o e redu??o no atendimento p?blico, o que se agravar? na ?poca do inverno. A popula??o se mostrar? mais pessimista e desanimada do que ? o seu normal. A cidade ter? problemas com pessoa de idade e os mais velhos ter?o dificuldades aumentadas. Lideran?as locais ficar?o sem vontade de assumir responsabilidades e se tornar?o descuidadas.