A arte de jogar b?zios, a t?cnica mais conhecida de adivinha??o na religi?o do Candombl?, surgiu na ?frica, como uma forma de ligar os meios materiais e espirituais. Em Juiz de Fora, uma das mais conhecidas pessoas que jogam b?zios ? Dona. Ela aceitou fazer suas previs?es para o ano que se inicia, em diversas ?reas. Veja o que pode acontecer em 2006, segundo os B?zios:

Na pol?tica:

O ano de 2006 ser? decisivo na ?rea, pois ? o ano em que o presidente Lu?s In?cio Lula da Silva tentar? a reelei??o para a presid?ncia da rep?blica. Mas se for acreditar nos b?zios, Lula ter? que abrir o olho. De acordo com Dona M?riam, esse ser? um ano de grande mudan?a na pol?tica. Uma pessoa nova chegar? e ser? um p?reo forte para o presidente.

"Esse pol?tico vai ter forte poder de m?dia. E essa pessoa pode mudar a pol?tica e competir com o Lula. Al?m disso, um novo esc?ndalo vai estourar e denegrir ainda mais a imagem do presidente".

Preocupa??o para Lula, al?vio para Bejani. O prefeito de Juiz de Fora, segundo ela, pode ter um ano bom. A ?nica coisa que pode atrapalhar s?o as pessoas de partidos contr?rios, que v?o tentar atrapalhar muitas a?es do petebista.

"D? para ver que as inten?es dele s?o boas e que ele ter? condi?es de buscar o melhor para a cidade. Por isso o ano pode ser bom e eu diria que, se a elei??o para prefeito fosse em 2006 ele certamente conseguiria a reelei??o", explica, lembrando, no entanto, que s? daqui a tr?s anos que o atual prefeito pode tentar esticar o seu mandato. Enquanto isso, segundo ela, um pol?tico importante da nossa regi?o ter? s?rios problemas de sa?de e ir? falecer.

Na economia:

Em rela??o ? situa??o econ?mica, aos n?veis de renda e emprego, segundo Dona M?riam, as coisas v?o melhorar um pouco em Juiz de Fora, mas n?o ser? nada percept?vel sem pesquisas profundas.

"A situa??o vai melhorar em Juiz de Fora, mas ser? algo muito pequeno, que s? um censo poder? conseguir detectar", explicou ela, para depois tra?ar um panorama traum?tico para o pa?s.

"Em todo o pa?s haver? muita dificuldade de emprego e a economia ter? um ano complicado. Ser? uma ?poca de muitos gastos, com a elei??o e a Copa do Mundo e vai faltar dinheiro para se investir no social".

No mundo:

Mas se no lado econ?mico as coisas n?o ser?o boas, segundo os b?zios de Dona M?riam, em rela??o aos conflitos internacionais e catastrofes naturais ser? ainda pior.

"N?s m?sticos sempre acreditamos que os anos de 2000 a 2010 seriam anos muito complicados nesse sentido. Ent?o, em 2006 pode-se esperar mais ataques terroristas, fatalidades, desastres naturais e acidentes a?reos s?rios. Inclusive no Brasil. A tend?ncia ? que 2006 seja ainda pior do que 2005 nesse sentido. Embora essas coisas aconte?am mais no panorama internacional, v?o trazer conseq??ncias principalmente econ?micas para n?s brasileiros", avisa.

No esporte:

Os apaixonados por futebol podem esperar uma Copa do Mundo com fortes emo?es, segundo os b?zios de Dona M?riam. Segundo ela, as chances de o pa?s ganhar a Copa s?o muito grandes, principalmente porque o Brasil tem uma corrente de f? que sempre fez diferen?a. Mas ela avisa que hoje os advers?rios j? sabem todos os pontos fracos da nossa sele??o.

"Eles usar?o a matem?tica e n?s vamos usar a f?, portanto n?o vai dar para contar apenas com a sorte", diz ela, j? ressaltando que uma previs?o melhor s? poderia ser feita tr?s meses antes da Copa, mas que hoje a Alemanha seria o grande desafio do Brasil, podendo vir a levar o t?tulo.

Em rela??o a Juiz de Fora, os torcedores do Tupi podem colocar as barbas de molho. Dona M?riam diz que o clube at? tem condi?es de melhorar, mas se uma grande virada principalmente financeira n?o acontecer, o ano ser? mais uma vez de vacas magras para o Galo Carij?. "Existe toda uma desestrutura??o at? psicol?gica em quem faz parte do clube, por isso n?o vejo nada positivo para o Tupi".

Na m?sica:

Se no esporte Dona M?riam n?o prev? o surgimento nem a evolu??o de pessoas de destaque para elevar o nome da cidade, na m?sica ela cita pelo menos dois exemplos que podem ter um grande ano. De acordo com ela, a cantora Ana Carolina ter? um 2006 maravilhoso.

"Ela vai ter ainda mais vit?rias do que nos anos que se passaram e vai levar o nome de Juiz de Fora para fora do pa?s. Ana Carolina ? a primeira do ranking de famosos que vai se levantar em 2006", conta Dona M?riam, que tamb?m diz ter visto um bom momento para a dupla juizforana Gean e Roger, que ir? conquistar espa?o em outros estados do pa?s.