Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos A sopa dourada ? uma tradi??o de Natal na fam?lia da culinarista Iota Pinheiro Bellotti. "N?o pode faltar!", ressalta. Na ceia, quando ainda era solteira, reuniam-se cerca de 50 pessoas, em sua casa, para desfrutar desta e de outras iguarias, t?o deliciosas quanto, segundo ela. Atualmente, m?e de seis filhos, ela continua fazendo a sopa dourada no Natal, mas de sopa n?o tem nada! Como assim? ? que a receita ? de um doce feito com p?o de rabanada. "Como ? servido no prato, a gente chama de sopa. E ? dourada, porque se usa ovos da ro?a, que t?m a gema bem amarela", explica. Quem adora este prato ? o segundo filho mais velho da culinarista. "Se ele souber que estou preparando a sopa agora, ele vai querer comer de qualquer jeito", diz. J? est? ficando com ?gua na boca? Ent?o, vamos ao que interessa. A receita

Os ingredientes s?o super simples: 1 litro de leite, 1 kg de a?car, 2 p?es de rabanada (ou p?es "amanhecidos"), 12 ovos, 3 copos d'?gua e canela a gosto. Coloque a ?gua para ferver com o a?car. Ela tem que ferver, mas n?o chegar em ponto de calda. Se come?ar a cristalizar, jogue mais ?gua. Retire a pele da gema, assim o doce n?o fica com cheiro forte de ovo. Bata a gema e a clara, at? fica com espuma. ? coisa r?pida. Pegue os p?es e corte-os na diagonal. Coloque um pouco de a?car no leite. Passe cada fatia de p?o no leite e retire o excesso. Passe na mistura de ovo. Veja o ponto da mistura de ?gua com a?car. E coloque o p?o na calda. Vire de uma lado e de outro, tempo suficiente para cozinhar o ovo. Retire e coloque em uma vasilha. Se sobrar a mistura de ovo, jogue na panela, deixe cozinhar (s?o segundos). Jogue por cima dos p?es prontos que voc? j? colocou na vasilha. Pode servir na hora ou gelado. Enfeite a mesa e um feliz Natal!