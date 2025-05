Rep?rter: Andr?ia Barros

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

A propriet?ria de buffet, Alessandra Pasqualini, h? seis anos na ?rea de eventos, lembra que ? importante se ater aos detalhes na hora de participar dos eventos em fam?lia, no trabalho e com os amigos.

Para ela, a regra n?mero um ? o bom senso. "? importante receber e retribuir cart?es e presentes, tomar cuidado com os convites, checar menu e o tipo da festa", recomenda.

A ACESSA.com separou dicas para quem n?o quer fazer feio nas festas de final de ano, confira!

Em fam?lia

Festas em fam?lia, em geral, re?nem adultos, idosos e crian?as em grande n?mero. Alessandra diz que ? preciso sempre confirmar com o anfitri?o a presen?a ou a aus?ncia no evento. "Hoje em dia, tudo ? muito caro e feito para um n?mero certo de pessoas", explica.

Levar ou n?o as crian?as, depende de cada situa??o. Para um casal anfitri?o jovem, sem filhos, por exemplo, ? melhor evitar. "Tudo ? uma op??o pessoal e depende de cada ocasi?o. O ideal ? usar o bom senso para perceber se o local ? adequado ou n?o levar os filhos".

Al?m da confirma??o, ? educado levar uma lembran?a ao dono da casa e telefonar, no dia seguinte, agradecendo convite, mesmo na intimidade do parentesco.

No trabalho

Na empresa ou em qualquer ambiente profissional, um ato equivocado pode ser fatal. E, infelizmente, e nem sempre as gafes s?o perdoadas facilmente neste ambiente. Alessandra lembra que essas confraterniza?es s?o as mais delicadas na quest?o da etiqueta. "? um prolongamento do trabalho, n?o pode abusar".

Neste caso, roupas decotadas e embreaguez est?o banidos do evento, mesmo se for do acompanhante. Alguns detalhes n?o podem ser esquecidos, como por exemplo, nas festas ao ar livre. "Quando a comemora??o for num lugar com piscina, ? melhor evitar por causa dos trajes de banho. A piscina, normalmente, n?o ? para ser utilizada", destaca Alessandra.

Com amigos

Apesar de nestas ocasi?es serem confraterniza?es mais tranq?ilas e ?ntimas, ? tamb?m de bom tom se ater aos cuidados gerais. Para os que querem receber, uma boa dica s?o as festas tem?ticas. "O cuidado aqui ? fazer o convite com anteced?ncia porque nesta ?poca, s?o muitos eventos e as pessoas precisam se programar", diz Alessandra.

Mesmo quem n?o ? crist?o acaba se envolvendo com a festa, nem que seja para participa??o. Afnal, tudo acaba sendo mesm uma grande confraterniza??o.