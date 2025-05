Colabora??o: Rita Couto

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

O R?veillon est? chegando e voc? j? decidiu o que fazer para festejar? Se n?o vai dar para viajar porque a grana est? curta e a virada do ano acontece no fim de semana, aproveite o que os clubes e bares de Juiz de Fora oferecem e comece ocom o p? direito!

As op?es s?o muitas e para todos os gostos. M?sica ao vivo ou ambiente, MPB ou eletr?nica, ceia, champagne e queima de fogos... anote a? as dicas que a Equipe do Portal ACESSA.com selecionou e festeje o Ano Novo com muito estilo. Todas as festas abaixo acontecem no dia 31 de dezembro:

Clube do Papo

Atra??o: Show com a Banda Realce

A partir de: 23h

Alimenta??o: aperitivos, jantar, sobremesa, bebidas, uma garrafa de champagne por mesa e caf? da manh? - F?tima Buffet

Valor: R$ 90 por pessoa (crian?a at? 10 anos n?o paga)

Endere?o:Rua Halfeld, 704/210

Telefone: 3215-7515

Cascatinha Country Club

Atra??o: Show com a Banda Soma

A partir de: 23h

Alimenta??o: ceia, champagne e frutas

Valor: mesa para quatro pessoas: R$ 180 (s?cios) e R$ 250 (n?o s?cios)

Endere?o: Ladeira Alexandre Leonel, 380

Telefone: 3236-2064

Victory Business Hotel

Atra?es:dois ambientes - Bacco Restaurante (m?sica ambiente) e Coffee Shop (discoteca)

A partir de: 20h

Alimenta??o: ceia

Valor: R$ 220 (ceia sem hospedagem) e R$ 350 (ceia com hospedagem)

Endere?o: Avenida Independ?ncia, 1850

Telefone: 3249-1850

Hotel Fazenda S?o Fid?lis

A partir de: 20h

Alimenta??o: ceia

Valor: casal - R$ 164 (ceia com hospedagem - da manh? de s?bado ? manh? de domingo) e R$ 25 (ceia sem hospedagem)

Endere?o: Rod BR267 - KM80

Telefone: 3257-0944

Confraria Bar e Restaurante

Atra?es: Show com a banda

A partir de: 22h

Alimenta??o: ceia, champagne, card?pio de costume

Endere?o: Rua B, 490

Telefone: 3231-5370

Emp?rio Artesanal

A partir de: 22h30

Alimenta??o: card?pio de costume

Valor: por pessoa - R$ 10 (couvert) e R$ 20 (consuma??o)

Endere?o: Avenida Guadalajara, 6

Telefone: 3233-1452

Espa?o Vip

Atra?es: Show com a banda Hakunna, DJ?s Jimmy, Billy Max, Betinho Almeida, L?o Toledo e KKU Vital. Queima de fogos e tr?s ambientes (tenda pop-rock, eletro e ?rea free).

A partir de: 22h

Alimenta??o: Pra?a de alimenta??obar free (cerveja, vodka, gummy, refrigerante, ?gua)

Valor: R$25 (feminino) e R$ 30 (masculino), at? 20/12. R$ 30 (feminino) e R$ 40 (masculino), at? 30/12.

Endere?o: Avenida Deusdedith Salgado, 1945

Telefone: 3215-1620

German Village

Atra?es: Show com

A partir de: 22h

Alimenta??o:ser? servido champagne

Valor: R$ 15

Endere?o: R. Roberto Stiegert, 4

Telefone: 3231-1015

Shizen

Atra??o: Pista de dan?a

A partir de: 19h30

Alimenta??o:sushi, ceia (tender, farofa, arroz branco com frutos do mar ou com legumes, salada), ?gua, refrigerante, cerveja, whisky e espumante

Valor: R$ 130 (por pessoa)

Endere?o: Avenida Engenheiro Valdir Pedro Monachesi, 601

Telefone: 9988-6077 (Magda)

Pinga nu Ninho

Atra??o: show com M?rio Terror

A partir de: 21h

Alimenta??o: champagne, frango ? passarinho, bolinho de bacalhau e bombons

Valor: R$ 100 (quatro pessoa)

Endere?o: Rua Roberto Stiegert, 96

Telefone: 3231-3000

Fazenda Santa Clara

Atra??o: show com

A partir de: 22h

Alimenta??o: comida mineira, feijoada, feij?o amigo, canjiquinha, frutas, molhos, ?gua, refrigerante, cerveja, coquet?is e caipirinha com vodca (champagne, whisky e vinho n?o est?o inclu?dos)

Valor: R$ 75 por pessoa (200 primeiros convites)

Endere?o: Estrada para Coronel Pacheco km 23, MG-353

Telefone: 3213-2303

AABB

Atra??o: show com a banda Top?zio

A partir de: 23h

Alimenta??o: champagne e ceia

Valor: mesa para quatro pessoas - R$ 180 (s?cios) e R$ 220 (n?o-s?cios)

Endere?o: Avenida Doutor Deusdedith Salgado, 1690

Telefone: 3217-5186

Cultural Bar & Roll

Atra??o: show com a banda Los Kactus

A partir de: 23h

Valor: R$ 15

Endere?o: Av. Deusdedith Salgado, 4300

Telefone: 3231-3388

Sport Club Juiz de Fora

Atra??o: show com a banda Portal

A partir de: 22h

Alimenta??o: ceia (opcional e sem bebidas)

Valor: mesa para quatro pessoas - R$ 50 (s?cios) e R$ 70 (n?o-s?cios), inclui caf? da manh? (ceia opcional - R$ 15)

Endere?o: Av. Rio Branco, 1303

Telefone: 3215-4613

C?rculo Militar

Atra??o: show com a banda Eles e Ela, tel?o e chuva de prata ? meia-noite

A partir de: 22h

Alimenta??o: jantar (lagarto ao molho madeira, pernil, chester, salada, batata sout?), champagne e frutas

Valor: mesa para quatro pessoas - R$ 120

Endere?o: Avenida Rio Branco, 3165

Telefone: 3216-7733

Aero Pub

Atra??o: ?rea vip com queima de fogos, som com Dj zulu e Michel Souza.

A partir de: 22h

Alimenta??o: champagne servido na hora da virada e mesa de frutas

Valor: 1? lote - R$20 (feminino) e R$40 (masculino) e 2? lote - R$30 (feminino) e R$50 (masculino) totalmente convertido em consuma??o

Endere?o: Rua W, 100

Telefone: 3232-1130

Comunidade Cat?lica Resgate

Atra??o: momentos de ora??o e show cat?lico nos diversos ritmos (ax?, pagode, eletr?nica, samba e hip-hop) at? ?s 5h, espa?o reservado para as crian?as

A partir de: 22h

Alimenta??o: jantar (n?o ser?o vendidas bebidas alco?licas)

Valor: R$ 12 (adulto) e R$ 6 (crian?as de 6 a 10 anos)

Endere?o:

Telefone: 3235-6300 / 3235-0429 / 9931-3337 (Cristina ou Natalino)

Parlatorium