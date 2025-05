2006 ? regido por. 39? ano da "Era de Aqu?rio" iniciada em 1969 e 15? ano do terceiro ciclo (Capric?rnio) de ?ries, primeiro grande signo desta Era, corresponde no hor?scopo chin?s ao, at? 28 de janeiro, e ao, a partir dessa data. No hor?scopo cigano ? o ano da Estrela que corresponde na Astrologia ocidental ao signo de Le?o e tem como cigana protetora Yardana dos Ventos.

Saturno o mestre da verdade

Figura mais importante na genealogia dos deuses da mitologia grega, Chronos ou Saturno, representa na astrologia o rigor, a retra??o e a sabedoria, temas que dever?o reger 2006. Por seu v?nculo direto com o passar dos dias - da? a denomina??o grega de "cronos", s?mbolo do tempo - ao planeta dos an?is cabe a responsabilidade pela espera, pelo decurso do prazo, o desenrolar das eras e, por conseq??ncia, a idade madura do seres humanos quando, despidos das paix?es pr?prias da juventude nos apresentamos ao mundo livres da apar?ncia e com toda a autenticidade.

Representa o saber acumulado pelo viver e pela experi?ncia, a austeridade, a paci?ncia, a solid?o, a sobriedade e a ren?ncia aos sonhos diante da for?a do que nos ? real. Nos aspectos negativos de sua reg?ncia nos afeta quanto aos prazos e compromissos, a frustra??o pelo irrealizado e a import?ncia diante do passar do tempo.

S?timo corpo celeste do sistema solar, Saturno ? o menos denso dos planetas, com di?metro de cerca de 120 mil quil?metros, revolu??o em torno do Sol em 29 anos e 167 dias, 30 sat?lites com os novos descobertos em 2005 pela sonda Cassini, ? cercado por an?is resultantes de cristais de gelo e restos de corpos desintegrados e captados por sua ?rbita. ?ltimo dos planetas no antigo zod?aco at? a descoberta de Urano em 1781, era conhecido como "o capataz" dos signos e denominado "grande mal?fico" por indicar os campos nos quais o ser humano se sente menos seguro.

Na moderna astrologia rege Capric?rnio. ? co-regente em Aqu?rio, exaltado em Libra e em queda em ?ries. Seu s?mbolo lembra o glifo que representa a foice de Cronos. Governa no corpo o sistema ?sseo, os ligamentos, os joelhos, as prote?nas e rege a disciplina, a responsabilidade, a organiza??o, a ambi??o, as limita?es e a espera, as pessoas mais velhas, am paci?ncia, a tradi??o e o uso proveitoso do tempo.

A reg?ncia de Saturno para os Signos em 2006

Nos signos a influ?ncia de Saturno se d? nos seguintes campos:

?ries -

?ries - A reg?ncia saturnina em ?ries, o primeiro dos signos, se d? nos campos da engenhosidade e da capacidade... Touro - O tr?nsito de Saturno por Touro amplia a necessidade e a busca pela seguran?a financeira... G?meos - Saturno rege para G?meos a casa dos dons cient?ficos, a adaptabilidade e a l?gica, fazendo... C?ncer - A posi??o de Saturno em C?ncer mostra neste ano a sua reg?ncia sobre os campos da consci?ncia... Le?o - Neste ano, a reg?ncia de Saturno para os leoninos se d? nos campos da seguran?a individual... Virgem - O ano revela a influ?ncia de Saturno no setor da prud?ncia e da inibi??o das emo?es... Libra - A influ?ncia de Saturno em campos librianos se far? pela reg?ncia sobre os campos...

Escorpi?o - Neste ano, a reg?ncia de Saturno se far? para Escorpi?o nos campos da capacidade... Sagit?rio - Os nativos do signo do Centauro ter?o com a influ?ncia de Saturno, um ano mais voltado a manifesta??o da autoridade... Capric?rnio - O ano para os nativos de Capric?rnio real?a a influ?ncia de Saturno nos campos da organiza??o e da dignidade... Aqu?rio - A influ?ncia saturnina para os aquarianos se dar? durante todo o ano nos campos vastos... Peixes - Saturno molda para os piscianos, neste ano, vantagens nos campos da compreens?o...

Veja tamb?m : Previs?es para o Brasil em 2006 - Durante 2006, Saturno transitar? a primeira casa do mapa de revolu??o solar da Rep?blica Federativa do Brasil. Com isso, trar? momentos de reserva, seriedade, consci?ncia e paci?ncia. ? uma fase em que a busca pelo crescimento e pelo desenvolvimento ir? refletir de forma muito intensa as limita?es impostas... (Saiba mais)

(textos extra?dos do "Anu?rio Nova Era de Astrologia 2006" - de autoria de Max Klim - Edi??o Nova Era - Grupo Editorial Record - Rio de Janeiro - Nov/2005)

