Momento bom e, ao mesmo tempo, de d?vidas... Saber o que vestir para a t?o esperada festa de Reveill?n n?o ? coisa t?o f?cil. Primeiro, porque nem todo mundo sabe em que festa vai estar no dia da virada, portanto, n?o sabe se veste um look mais b?sico, descolado ou sofisticado. Segundo, ? a escolha da cor. Tudo bem que o branco ? tradicional, simboliza a paz, a luz, a sabedoria... mas as outras cores ganham espa?o nesta data tamb?m.

Veja o significado de algumas cores:

Amarelo - prosperidade Azul - tranq?ilidade Lil?s - amor Rosa - amor Vermelho - paix?o Verde - esperan?a

Apesar de poucas pessoas usarem preto na passagem do ano, dizem que esta cor afasta mau olhado.

Al?m do vestu?rio, as mulheres tamb?m se preocupam (e como) com a maquiagem e cabelos. O cabeleireiro Wilson Saraiva conta que as brasileiras gostam de penteados mais sofisticados para esta ?poca do ano, mas lembra que tudo depende do local. Se for para praia, o visual pode ser mais fresco, mais solto. Se for uma viagem em um cruzeiro, pode dar um toque diferente ?s madeixas. Na modelo Fabiana de paula Dias, que foi produzida de tr?s maneiras diferentes, Wilson modelou os cabelos para que ganhassem um pouco de volume, j? que os cabelos dela s?o bem lisos.

J? a maquiagem usou a tend?ncia de se marcar bem os olhos, passar somente um brilho nos l?bios e deixar o rosto mais rosado. Se sua pele estiver com muitos cravos, n?o hesite, fa?a uma limpeza de pele uma semana antes do Reveill?n.

Para deixar os olhos bem pretos, passe o l?pis preto e depois o delineador. A m?scara de c?lios deve ser passada somente nas pontas e n?o ao longo dos c?lios. "Se voc? fizer isso, depois escorre e suja o rosto", explica a maquiadora ? . Terminada a maquiagem, passe um pouco (bem pouco) de sombra branca ou talco abaixo do olhos e ao redor dos l?bios. "Ajuda a destacar a maquiagem dos olhos e boca", diz.

De prefer?ncia, visite algumas lojas com anteced?ncia, veja o que mais combina com voc? e procure saber o estilo de local que vai passar o ano novo. No mais, aproveite!