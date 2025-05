Tudo no mundo, desde o nosso nascimento, gira em torno dos n?meros. ? assim que pensa a advogada e numer?loga(foto ao lado), que j? trabalha com a t?cnica h? 35 anos. Fazendo associa?es e somas, ela chegou ao seguinte denominador. O ano de 2006 ? um ano oito (a soma 2+0+0+6) e o oito ? o n?mero do infinito, s?mbolo das realiza?es. Por isso ela cr? que ser? o ano do sucesso.

De acordo com S?nia Maria, o oito ? tamb?m o n?mero dos neg?cios bem sucedidos. Por isso 2006 pode ser o ano da prosperidade, sendo muito positivo financeiramente. Mas ela faz uma ressalva: deve-se ter muita aten??o pois a emo??o ficar? mais contida. "A raz?o ir? vir ? tona e estar? comandando todos os acontecimentos materiais", diz ela, ressaltando que essa seguran?a e tranq?ilidade n?o ir? se resumir aos neg?cios.

"Essa seguran?a e tranq?ilidade favorecer?, inclusive, o setor pessoal e os relacionamentos mais est?veis. O lado humano tamb?m estar? em alta, mas n?o podemos esquecer o lado espiritual. ? preciso manter a f? e pensar em Deus acima de tudo", diz ela, que ressalta que os n?meros tamb?m dizem que 2006 ser? um ano bom para a justi?a, para advogados e processos. Como tudo, no entanto, os n?meros tamb?m possuem seu lado negativo, como o yin/yang, ou o preto e o branco. Por isso, tanto pode-se estar no topo da montanha como no fundo do po?o. Neste contexto ela faz uma ressalva: "? preciso saber ganhar, mas tamb?m saber gastar. Investir na hora certa e tomar cuidado para n?o cair no consumismo", diz, j? avisando que o ano de ganhos tamb?m pode ser o ano de gastos.

Em suma ela real?a tamb?m que ? preciso ser persistente, anal?tico e compreensivo. ? necess?rio saber agir com diplomacia, para obter seus fins desejados, agindo com precis?o e seguran?a.

As pedras do ano

O ano ser? prop?cio para corretores, pol?ticos, executivos e empres?rios, e tamb?m para as ?reas como a medicina, psicologia e terapia hol?stica. As pedras do ano de n?mero oito s?o a Pirita, o Berilo Rosado, o Quartzo Rosa e o Citrino, de cor laranja. Essa ?ltima pedra colabora e e ajuda com o sucesso material, o equil?brio f?sico e emocional. Facilita a desenvolver o potencial do n?mero 8, aumentando a auto-confian?a e a seguran?a.

De acordo com S?nia Maria de Oliveira, os raios alaranjados da pedra estimulam as atividades no plano f?sico e por isso atraem bens materiais. J? em rela??o ao quartzo rosa, de acordo com ela, ? a pedra-do-amor, dos relacionamentos. Tem a cor do amor incondicinal e atrai amor, bondade, paz e sucesso tamb?m.