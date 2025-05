Rep?rter: Ricardo Corr?a

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Ano de elei??o e Copa do Mundo. Dois motivos suficientes para fazer com que 2006 comece com o reinado da expectativa. E nada como algumas previs?es para tentar mostrar uma id?ia do que pode acontecer com o mundo, o pa?s e a cidade nestes 365 dias que nos aguardam.

O astr?logo do Portal ACESSA.com, Max Klim, traz as previs?es para cada signo sob a influ?ncia de Saturno e as previs?es para o Brasil em 2006. (Clique para ler).

E, nos links abaixo voc? vai encontrar as previs?es de algumas pessoas que, por dom ou estudo, trabalham tentando prever ou apresentar tend?ncias do que pode acontecer no futuro. Os n?meros, os b?zios e os astros d?o os primeiros palpites de que como ser? o ano que est? prestes a come?ar.