Tr?s alvinegros na semifinal

Guilherme Oliveira 02/04/07

O Campeonato Mineiro chega ? reta final da primeira fase. Cruzeiro e Atl?tico j? garantiram presen?a nas semifinais. As outras duas vagas est?o em disputa entre Democrata GV, Tupi, Villa Nova e Rio Branco.

O Cruzeiro ? a equipe que manteve o mesmo ritmo durante toda a competi??o e chega como favorito ao t?tulo. O Atl?tico, depois de um come?o desanimador, engrenou e tamb?m vem forte. Tupi e Democrata, com campanhas praticamente id?nticas, tamb?m chegam com m?ritos para tentar desbancar a dupla da capital.

Villa Nova e Rio Branco correm por fora. A derrota da equipe de Nova Lima para o Ituiutaba pode ter sido fatal. N?o depender da pr?pria for?a na ?ltima rodada ? tarefa ingrata para a boa equipe de Nova Lima. As duas equipes s?o bons exemplos de que muitos empates definitivamente n?o ? um bom neg?cio. Juntamente com Cruzeiro e Atl?tico foram as que menos perderam, duas vezes, e est?o prestes a dar adeus ? competi??o.

Tupi e Democrata GV s? dependem de suas for?as para seguir adiante. ? certo que eles n?o ter?o vida f?cil. O Tupi encara a melhor defesa da competi??o (7 gols) e um dos piores ataques (10 gols). Um jogo de paci?ncia, pois uma simples vit?ria garante o carij? nas semifinais.

J? o Democrata, apesar de enfrentar o Atl?tico, tem grandes chances de vencer. O Atl?tico j? conseguiu o que queria, ter vantagem na semifinal estando em primeiro ou segundo, e o Democrata realiza o jogo de sua vida. Minha aposta: Cruzeiro, Atl?tico, Democrata GV e Tupi classificados.