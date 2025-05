?rvore de Natal Clique no ?cone ao lado para fazer a sua ?rvore

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

J? est? na hora de enfeitar sua ?rvore de natal! Se voc? n?o tem uma e n?o est? a fim de comprar as ?rvores convencionais que existem nas lojas ou a que voc? gostou ? muito cara, prepare-se. A estudante Ta?sa Pinheiro Belloti ensina uma ?rvore de natal diferente, bonita e barata. "Aprendi a fazer j? faz alguns anos. ? muit f?cil. Acho at? uma terapia".

A equipe da ACESSA.com confirma. Enquanto Ta?sa fazia uma ?rvore, n?s faz?amos a outra. ? realmente muito simples. Vamos aos materiais que voc? vai precisar:

MATERIAL NECESS?RIO

Duas revistas de mesmo tamanho, de prefer?ncia, bem coloridas

cola branca

pincel

spray color jet para papel

bola de natal