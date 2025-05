ID?IAS CRIATIVAS





Cesta de Natal Voc? mesma pode fazer os cart?es artesanais

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Voc? ? daqueles que nunca deixa de enviar um cart?o para as pessoas queridas, desejando boas festas? ?s vezes gasta um dinheir?o e n?o d? conta de que este tipo de "presente" pode ter um significado ainda maior e mais bonito se for feito por voc? mesmo?

Ent?o, que tal aproveitar este ano para inovar produzindo voc? mesmo um cart?o de natal que, al?m de palavras, possui tamb?m a sua arte estampada? N?o ? nada complicado. O segredo ? prestar aten??o e ter disposi??o para fazer. Guarde um tempinho no seu dia e m?os ? obra!

Quem vai ensinar o passo-a-passo ? o artes?o Wagner Hansen, que gosta de fazer cart?es em tr?s dimens?es. Preste aten??o nos detalhes e tenha cuidado na hora de usar o estilete, tanto para n?o se machucar quanto para n?o cortar o papel onde n?o se deve. E nada de crian?as por perto, ok?

Vamos aos materiais que voc? vai precisar:

Papel cart?o

Papel color set ou vivaldi (verde e vermelho)

cola bast?o

l?pis

borracha

R?gua

estilete

A primeira coisa ? preparar o molde. Vamos usar o papel cart?o, por ser mais firme. Clique aqui e veja o passo-a-passo do molde. Em seguida, clique na foto ao lado para ver a montagem do cart?o. Abaixo voc? tamb?m encontra os links, ? s? clicar