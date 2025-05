Domingo, 21 de dezembro de 2014, atualizada às 9h16

Danilo Luiz convoca torcida para jogo beneficente em Bicas no dia 23

Craque brasileiro de destaque no futebol português, o jogador Danilo Luiz convoca uma torcida para um jogo beneficente na cidade de Bicas, a 43km de Juiz de Fora, nesta terça-feira, 23 de dezembro. O atleta irá reunir os amigos para jogar contra o Tigre no Campo do Esporte às 19h.

Com entrada franca para os torcedores, o Danilo Luiz pretende doar R$ 10 por cada pessoa que for assistir a instituições da cidade de Bicas e da região. Segundo o atleta, estão confirmadas as presenças de jogadores de grandes times nacionais.

A torcida também poderá concorrer a dez camisas autografadas pelo ídolo, compartilhando o seu post e marcando um amigo no Facebook.

Danilo Luiz é natural de Bicas e atua como lateral-direito e volante. Destaque no Santos na Copa Libertadores da América e campeão paulista pelo time, assinou o contrato com o Porto, de Portugal, em janeiro de 2012.