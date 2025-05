?rvore Cantante inaugura o Natal em Juiz de Fora

A noite da última terça-feira, 8 de dezembro, foi marcada pelo brilho a alegria do espírito natalino em Juiz de Fora. A Árvore Cantante, no Parque Halfeld, abriu oficialmente o Natal na cidade, com a apresentação do Coral dos Curumins, composto por 140 crianças, de 6 a 14 anos, que entoaram cantigas natalinas na grande árvore de dez metros de altura. Até o dia 18, mais 17 corais irão se apresentar, sempre às 20h.

Ao lado da estrutura, dois quiosques, um com o Papai Noel e outro com seus ajudantes, estão disponíveis para fotos e visitação de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 21h. A decoração no parque reúne presépio, três Reis Magos e figuras sagradas. Na data, também foi inaugurada a iluminação na cidade nas principais vias centrais, como as avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas, além do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e Palácio Barbosa Lima (Câmara Municipal).

Programação

Dia 9 – Coral Mensagem Celestial e Coral São Tarcísio

Dia 10 – Coral EmCanto e Coral Cantoria

Dia 11 – Coral do Núcleo da 3ª Idade (Amac) e Coral Cesama

Dia 16 – Coral Municipal de Juiz de Fora, Coral OAB e Vox Uomini

Dia 17 – Coral Pró-Música e Banda de Música do 2° Batalhão da PM

Dia 18 – Coral Filadélfia