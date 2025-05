Lentilha Ano Novo As lentilhas, junto com o trigo, formam a dupla mais b?blica dos gr?os

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Ingredientes

1 x?cara e 1/2 de lentilha

1 tablete de caldo de carne

1 gomo de lingui?a calabresa

1 cebola picada

3 dentes de alho

azeite

salsinha

A lentilha ? sin?nimo de riqueza e fartura. O alimento, que junto com o trigo, forma a dupla mais b?blica dos gr?os, era um dos preferidos do Rei Midas, aquele que transformava tudo que tocava em ouro. No antigo testamento, o gesto de repartir uma por??o de lentilhas tem um significado simb?lico de distribui??o, divis?o e comunh?o. Acredita-se que todos devem comer pelo menos uma colher na passagem do ano.

Modo de fazer

Deixe a lentilha de molho de um dia para o outro. Para preparar, coloque numa panela de press?o a lentilha, o caldo de carne e a lingui?a calabresa picada. Leve ao fogo baixo e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos depois que a panela come?ar a apitar.

Depois de cozida a lentilha, refogue numa outra panela o azeite, o alho e a cebola picada. Acrescente a lentilha e deixe cozinhar por mais alguns minutos para pegar o sabor. Tempere com sal e salsinha a gosto.

A sua receita de Ano Novo est? pronta! O prato pode servido quente, acompanhando os pratos da ceia, ou frio como entrada. Uma boa alternativa ? servi-lo em pequenas cumbucas um pouco antes da meia-noite. Assim, todos t?m a chance de garantir um 2004 de muita fartura.