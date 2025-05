V?lei UFJF apresenta planejamento e jogadores da temporada 14/15

Vôlei UFJF apresenta planejamento e jogadores da temporada 14/15

Orçamento da equipe será em torno de R$ 150 mil mensais

Lucas Soares

Repórter

10/07/2014

O diretor-técnico da equipe de vôlei da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Maurício Bara, apresentou, na tarde desta quinta-feira, 10 de julho, o nome e a posição dos jogadores contratados para a disputa do Campeonato Mineiro e da Superliga na temporada 2014/2015.

Segundo Bara, 14 atletas farão parte da equipe neste primeiro momento. "Optamos por renovar com cinco jogadores que já estavam aqui e trouxemos outros nove, incluindo o Fábio Paes, que já jogou pela UFJF. É uma mescla de experiência com juventude, e é uma equipe muito pautada no melhor que a gente poderia ter no quesito de força física, já que pecamos isso na temporada passada. Procuramos achar jogadores que decidam partidas para gente", diz. Abaixo, a foto e a origem de todos os jogadores que farão parte do time.

As mudanças também aconteceram na comissão técnica, segundo Bara. "O (Carlos Augusto) Chiquita foi mantido como treinador, eu continuo como diretor-técnico, e atuo na parte técnica auxiliando, quando for preciso. Mas o Alessandro Fadul, que foi o treinador do Volta Redonda na temporada passada, vem para ser o auxiliar direto do Chiquita e ficamos com uma comissão técnica muito qualificada", conta. Os preparadores físicos da equipe são Bernardo Miloski e Daniel Schimitz, o fisioterapeuta é Rodrigo Soares e o médico Oséas Oliveira. A supervisão é de Héglison Toledo e o consultor esportivo é Renato Miranda, ex-secretário de esportes de Juiz de Fora. O orçamento da equipe vai girar em torno de R$ 150 mil mensais.