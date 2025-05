O encanto do bom velhinho M?e e filha transformam sonho em neg?cio e decoram milhares de casas com o Papai Noel artesanal

Quem adora decora??o de Natal, iria se encantar ao visitar uma inusitada Casa de Papai Noel. Ela n?o fica no P?lo Norte, nem mesmo nos cen?rios europeus, que fazem sucesso nos contos natalinos. Na verdade, essa casa est? bem pertinho dos juizforanos e, ? l?, que encontramos o maior n?mero de r?plicas artesanais do bom velhinho na regi?o.

H? sete anos, cerca de 1.500 Papais No?is s?o confeccionados pelas m?os das artes?s Maria Helena Thomas Alvarenga e Maria Thomas (foto abaixo) em uma casa na Rua Esp?rito Santo. Neste caso, a tradi??o seguiu caminho inverso, pois foi a filha que ensinou a m?e o of?cio de tecer o boneco.

Embora hoje a atividade seja um neg?cio para a fam?lia, a pequena f?brica veio de um sonho de menina: "Ter uma casa cheia de r?plicas do Papai Noel", recorda Maria Helena. O tempo passou, os compromissos vieram e a dona de casa s? teve oportunidade de realizar seu sonho quando passou por uma cirurgia e foi obrigada a ficar de repouso por alguns meses.

E surgiu um Papai Noel para a sala, outro para o quarto e... quando a artes? se deu conta eles j? estavam no jardim, garagem e por toda a casa. "Comecei a fazer os bonecos para enfeite e logo apareceram as primeiras encomendas", diz. Atualmente, ela comercializa os bonecos por um pre?o que varia de R$ 30 a R$ 350.

J? a m?e foi aprendendo aos poucos, vendo o trabalho da filha quando vinha de Caxias do Sul (RS) para passar o Natal com a fam?lia em Juiz de Fora. Atualmente, dona Maria Thomas tem que deixar sua casa no sul em setembro para ajudar a filha na produ??o de Papais No?is. "Quando chega o final de dezembro, meu cora??o come?a a apertar" , emociona-se.

RITUAL NA CASA

O ritual para a confec??o dos bonecos passa pela escolha do tecido, acess?rios, at? chegar a express?o facial dos papais, cuidadosamente pintados pelas artes?s. Antes de executar uma de suas cria?es, Maria Helena escolhe uma fun??o para o boneco, como Papai Noel paraquedista, ciclista, pregui?oso (deitado em uma rede), entre outras.

Al?m da confec??o, a visita de milhares de fam?lias ? casa de Maria Helena j? se tornou tradi??o. "Muitas pessoas entram por curiosidade", diz. Este foi o caso da corretora de seguros, Ros?ngela Tostes, que passando pela rua Esp?rito Santo se encantou com a casa. "Essa alegria me atraiu. ? como um sonho de inf?ncia" , comemora.

Como o processo ? todo artesanal e exige muita dedica??o, dona Maria Thomas confessa que chega a se apaixonar por alguns bonecos. "Chorei quando vendi um Papai Noel de bengala, daqueles bem grand?es", diz.

Para a filha Maria Helena, a emo??o tamb?m ? grande ao pensar que cerca de 1.500 casas ficar?o mais alegres neste Natal. "Este ? o canto do canto e do encanto" , define.



