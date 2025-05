Para Papai Noel nenhum botar defeito Capriche na decora??o de sua cozinha: o ambiente mais freq?entado da sua casa na noite do dia 24

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Caprichar na arruma??o da casa, deixar o ambiente familiar cheio do esp?rito natalino. Essa pode ser uma boa pedida para inaugurar o m?s de dezembro e entrar no clima da virada do ano de uma vez por todas.

E se de uma lado h? aqueles que adoram uma ?rvore de natal e acreditam que a decora??o natalina parou por a?, h? quem espalhe todo esse clima pela casa e mude a decora??o com chegada do dia do bom velhinho.

A cozinha ? o carro chefe dessa mudan?a, e s?o pra ela as maiores cria?es em enfeites e utilit?rios com temas natalinos. Georgia Vidal, dona de uma loja de decora??o em Juiz de Fora, afirmou serem essas pe?as as mais procuradas para quem quer fugir um pouco da decora??o convencional.

"A cozinha ? o lugar de reuni?o da fam?lia, ? por l? que todos se encontram na hora da ceia, ou ent?o d?o aquela passadinha para pegar algo que ficou fora da mesa ou esquecido no arm?rio. Vale caprichar nessa decora??o", afirmou a empres?ria.

E qual ? a regra? Quando ? que se pode encher a cozinha de enfeites com a figura do papai noel ou nas cores vermelho e verde? N?o h? regra, afirmou Vidal. Com a chegada do ?ltimo m?s do ano, fica "ao gosto do fregu?s" a escolha do dia mais apropriado para entrar na onda do noel.

Al?m dos enfeites, a onda de decora??o natalina tamb?m traz objetos utilit?rios que ganharam o bom velhinho como garoto propaganda. Vale trocar o porta bombom tradicional pelo natalino em dezembro, assim como deixar que o seu foundue fique mais divertido quando o garfo est? com o senhor noel pendurado.

Originalidade ? a palavra de ordem na hora de dar seu toque de decora??o pessoal na cozinha. Use a mesma criatividade dispensada para a hora de inventar aqueles pratos que d?o ?gua na boca de quem participa da sua ceia de natal e entre no esp?rito natalino.