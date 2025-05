Decora??o para todos os gostos Bolas, customiza??o, bonecos de neve.

Escolha o estilo que tem mais a ver com a sua casa

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Elas est?o em todas as partes. E ainda s?o o maior s?mbolo de decora??o de natal. Bolas grandes, pequenas, simples, brilhantes ou foscas. Hoje em dia ? poss?vel encontrar uma op??o mais diferente que a outra no mercado.

Como lembra a dona de uma loja de decora??o na cidade, foi-se o tempo que bolas tinha que combinar com a propor??o da ?rvore. Essa hist?ria de bola grande s? pra quem teve coragem de investir no pinheirinho do fim de ano, j? virou balela. Hoje em dia, vale o que Silvana Mello chamou de estilo. As cores das bolas n?o precisam ser as mesmas, nem combinar em tamanho: basta saber como organiz?-las no espa?o que voc? escolheu para pendur?-las.

Tudo bem! Voc? acredita que pode ousar nas bolas mas n?o se contenta com isso. O seu estilo ? mais despojado e a conclus?o ? que a chegada do bom velhinho tem que obedecer a mesma onda.

D? pra abusar desse tipo de decora??o tamb?m. H? cria?es de ?rvores de natal em artesanato, ou que, em outra ponta, ganharam a inspira??o de grandes marcas de projetistas. Na hora de fazer todas as suas visitas acharem a sua casa para l? de badalada, o que n?o vai faltar s?o objetos para combinar com o que voc? est? procurando.

Juliana Proc?pio, dona de uma loja de decora??o na cidade conta que a procura por essa "originalidade" ? grande em Juiz de Fora. Para a empres?ria h? um grande mercado para lojas que querem investir na possibilidade de abrir a imagina??o dos clientes, ao mesmo tempo que d? um ar exclusivo ? arvore ou enfeite escolhido para comemorar a chegada do bom velhinho.

As guirlandas tamb?m voltaram com tudo. O modelo mais usado para esse natal s?o os cones, que enfeitam portas de casas ou de c?modos internos.

Outra dica: apesar de morarmos em um super pa?s tropical, os bonecos de neve, s?mbolos de natal em pa?ses frios como os Estados Unidos, por exemplo, tamb?m s?o personagens do natal a la futebol e carnaval. Pequenos, grandes, de todos os materiais e para todos os lugares. ? s? escolher o seu!