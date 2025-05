Ele ? o preferido! Seja na ?rvore de natal, na cozinha ou no jardim, enfeites de Papai Noel ainda s?o os mais procurados

Dezembro/2006

Um bom velhinho, de barbas brancas, roupa vermelha e barriga grande. N?o precisa nem falar nada para a imagem do Papai Noel vir at? a nossa mente e encher o cora??o do esp?rito natalino.

Para quem acredita, vale a pena esperar a meia noite para ver ele passar, para quem tem saudade da cren?a, vale a dica: que tal colocar ele mais perto de voc? durante o m?s de dezembro?

N?o adianta. Quando o assunto ? decora??o de Natal ele ainda ? o preferido do dono da casa. Como afirma a dona de uma loja de decora??o da cidade, Georgia Vidal, passa ano e sai ano e as vendas continuam maiores quando o velho noel est? presente no objeto ou enfeite de natal.

E ele est? presente em todos os lugares. Aparece como enfeite, em v?rios tamanhos, v?rias vers?es e dispon?vel para v?rios lugares da casa. Sempre ao gosto de quem quer dar seu toque pessoal ao "peda?o" preferido do lar.

Vale matar a saudade do velho e bom velhinho no quarto, na sala e porque n?o, at? no jardim. Em Juiz de Fora, h? v?rias op?es de bom velhinho para alegrar o lado de fora da sua casa.

Papai Noel tamb?m pode ser muito ?til. E ? por isso que ele aparece como utilit?rio de outros c?modos da casa. Que tal um travesseiro de Papai Noel para a hora do sono? E um porta vinho para a copa?

Mesmo que as op?es de transformar aquele instrumento do dia-a-dia em enfeite e lembran?a natalina estejam mais concentradas na cozinha (Leia a mat?ria!), h? v?rias vers?es para outros c?modos da casa.

Como enfeite ou como objeto de utilidade, o certo ?a lenda do Papai Noel continua viva no cora??o de muitas crian?as pequenas ou grandes. Voc? conhece a hist?ria do bom velhinho?

S?o Nicolau nasceu no s?culo III na Gr?cia. Quando seus pais morreram, ele doou todos os seus bens e optou pela vida religiosa. Com apenas 19 anos, foi ordenado sacerdote e logo tornou-se arcebispo de Mira.

Dizia-se que na cidade em que ele nasceu viviam tr?s irm?s que n?o podiam se casar por n?o ter dinheiro para o dote. O pai das meninas resolveu, ent?o, vend?-las conforme fossem atingindo a idade adulta. Quando a primeira ia ser vendida, Nicolau soube do que estava acontecendo e, em segredo, jogou atrav?s da janela uma bolsa cheia de moedas de ouro, que foi cair numa meia posta para secar na chamin?.

A mesma coisa aconteceu quando chegou a vez da segunda. O pai, afim de descobrir o que estava acontecendo, permaneceu espiando a noite toda. Ele ent?o reconheceu Nicolau, e pregou sua generosidade a todo o mundo.

A fama de generoso do bom velhinho, que foi considerado santo pela Igreja Cat?lica, transcendeu sua regi?o, e as pessoas come?aram a atribuir a ele todo tipo de milagres e lendas.

Na ?poca da Contra-reforma, a Igreja cat?lica prop?s que S?o Nicolau passasse a entregar os presentes no dia 25 de dezembro, tal como fazia o Menino Jesus, segundo a tradi??o destes tempos e que ainda hoje continua em alguns pontos da Am?rica Latina.

O importante ? n?o deixar o esp?rito natalino fora da decora??o da casa. Na melhor que atrair bons flu?dos com a figura do bom velhinho para virar bem o ano e enfrentar o ano de 2007 como o sorisso e a disposi??o do bom e velho Papai Noel.