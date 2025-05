Feliz Ano Novo Deixe uma mensagem para quem voc? ama, desejando um Ano Novo repleto de realiza?es, muito sucesso, sa?de, amor, paz...

De: Silvia Helena

Para: Nosso Planeta

John Lennon / Imagine

Imagine n?o existir c?u/? f?cil se voc? tentar/Nenhum inferno abaixo de n?s /E acima apenas o espa?o/Imagine todas as pessoas/Vivendo para o hoje **/Imagine n?o existir pa?ses/N?o ? dif?cil de faz?-lo/Nada para matar ou por morrer /E nenhuma religi?o/Imagine todas as pessoas/Vivendo em paz **/Voc? pode falar que eu sou um sonhador/Mas n?o sou o ?nico/Desejo que um dia voc? se junte a n?s/E o mundo, ent?o, ser? como um s? **/Imagine n?o existir posses/Surpreenderia-me se voc? conseguisse/Inexistir necessidades e fome/Uma irmandade humana/Imagine todas as pessoas/Partilhando o mundo **/Voc? pode falar que eu sou um sonhador/Mas n?o sou o ?nico/Desejo que um dia voc? se junte a n?s/E o mundo, ent?o, ser? como um s? .



De: Wanderson Reis

Para: meus "amigos"

Este ano que termina consegui muitas coisas boas gra?as a minha boa vontade e a vcs.Quero desejar ? todos que me ajudaram um 2007 cheio de realiza?es e com muita sa?de!!!



De: virginia

Para: O mundo

Para um Prospero Ano Novo.Axo que devemos pensar nas nossas atitudes,se fomos maldosos em 2006 axo que devemos ser em 2007 tambem n?,porque isso nao traz sorte nenhuma,se todos pensassem assim nao teria guerra no mundo,como acontece hoje,ninguem se conincentiza que nao adianta esperar um milagre para tudo isso se nao somos melhores nas nossas atitudes,entao se come?armos a ser melhores tudo vai mudar at? mesmo o mundo...



De: Tatiana Repetto

Para: redacao@acessa.

Vamos aproveitar a vida, ela ? uma d?diva de Deus! Que Deus em sua infinita sabedoria aben?e a n?s todos e d? PAZ, o que n?s estamos realmente precisando, n?? E muita SA?DE, pois o resto a gente corre atr?s!!!Um abra?o!!!FELIZ 2007!!!



De: Ismerinha

Para: Ivaldo A D Ca??

Meu amor desejo que 2007 seu ano seja repleto de conquistas e que voc? continue sendo este homem adoravel, fiel,honesto,amoroso,carinhoso, amigo e o principal que agrade voc? mesmo e seja tudo isso a voc? mesmo. Eu te amo e quero estar sempre ao seu lado sua amada esposa. Fique em paz, em alegria, em for?a e sobretudo com muita sa?de. Eu Te amoooooooo. Que Deus esteja sempre junto de Ti meu amor.



De: Karina

Para: Diego

Amoreco!! Manifesto o desejo de um ano repleto de grande realiza?es e muitas coisas boas para vc!!!! continue sendo essa pessoa batalhadora e com grandes objetivos......e que eu possa estar sempre presentes nos seus planos....beijos de sua namorada!!!! KAKA

De: Marcio dos Santos Ribeiro

Para: Fatima Ali

UM PROSPERO ANO NOVO !!!

De: Eliana Thei?en

Para: Todos os habitantes

Desejo a todas as pessoas que sao brasileiros, ou que morem no Brasil, que comecem a pedir nota Fiscal, nos estabelecimentos, que respeitem mais os idosos, e que nao queiram levar vantagem em tudo.... pois o nosso Brasil ? o melhor pa?s do mundo para se viver, e portanto depende de cada brasileiro fazer a sua parte, que sao coisas simples, mas somos respons?veis.... por exemplo o atendimento no INSS nao ? dos melhores, mas se vc pedir as NF todas as vezes, isso pode mudar, porque existiriam mais dinheiros para pagar os profissionais competentes na ?rea de sa?de...., se cada um de n?s nao jogarmos lixo nas ruas, com certeza, quando a chuvas de verao vierem, nao vao ser tanta gente desabrigada e assim por diante, procure precos baixos no supermercado e nao compre enquanto o preco estiver alto. Enfim exerce seus direitos de cidadao, porque queremos no futuro ter orgulho de ser Brasileiro. Depois de escrever tanto desejo um ano repleto de realizacoes e reflexoes. Feliz Ano Novo!!!!!!!



De: Sarah Helena C.L Fernandes

Para: Vania Montessi

Desejo a vc minha amiga um FELIZ ANO NOVO,que o menino Jesus guie todos os seus caminhos,que te fa?a ver as coisas erradas que fez, e que se arrepender,para que o ano de 2007 seja diferente,e te traga tudo de bom,para que vc consiga realizar todos os seu desejos,e te fa?a mais feliz do que vc foi no ano velho... Amiga te amo muito,e te desejo toda felicidade do mundo...

De: Jane Maba

Para: Clarice Maba

Minha linda e amada amiga.No ano que se inicia, meu maior desejo e que Ele traga para ti muitas vitorias, e que venha repleto de grandes realiza?oes, muito amor, saude, paz, sucesso e total harmonia interior, para que possas saborear tudo que de bom o ano de 2007 te presentear. Me incluo em tudo isso,pois meu carinho por ti e imenso. Um feliz ano novo. Que Deus a ilumine para sempre amiga.

De: Denise S. Amaral

Para: Sol

Minha linda e amada amiga.No ano que se inicia, meu maior desejo e que Ele traga para ti muitas vitorias, e que venha repleto de grandes realiza?oes, muito amor, saude, paz, sucesso e total harmonia interior, para que possas saborear tudo que de bom o ano de 2007 te presentear. Me incluo em tudo isso,pois meu carinho por ti e imenso. Um feliz ano novo. Que Deus a ilumine para sempre amiga.

De: Denise S. Amaral

Para: Jose R. Amaral

meu grande amor,marido e amigo. desejo a voc? um ano novo repleto de amor,paz, saude e muito sucesso.e que possamos saborear juntos e com carinho tudo isso.que deus o ilumine para sempre. feliz ano novo. milhoes de beijos de alguem que vai te amar para sempre. Denise



