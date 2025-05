De: Eliana Thei?en

Para: Todos os habitantes

Desejo a todas as pessoas que sao brasileiros, ou que morem no Brasil, que comecem a pedir nota Fiscal, nos estabelecimentos, que respeitem mais os idosos, e que nao queiram levar vantagem em tudo.... pois o nosso Brasil ? o melhor pa?s do mundo para se viver, e portanto depende de cada brasileiro fazer a sua parte, que sao coisas simples, mas somos respons?veis.... por exemplo o atendimento no INSS nao ? dos melhores, mas se vc pedir as NF todas as vezes, isso pode mudar, porque existiriam mais dinheiros para pagar os profissionais competentes na ?rea de sa?de...., se cada um de n?s nao jogarmos lixo nas ruas, com certeza, quando a chuvas de verao vierem, nao vao ser tanta gente desabrigada e assim por diante, procure precos baixos no supermercado e nao compre enquanto o preco estiver alto. Enfim exerce seus direitos de cidadao, porque queremos no futuro ter orgulho de ser Brasileiro. Depois de escrever tanto desejo um ano repleto de realizacoes e reflexoes. Feliz Ano Novo!!!!!!!