Use e abuse dos acess?rios Escolha a cor da sua calcinha para atrair vibra?es positivas

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Modernos, cl?ssicos, ousados, elegantes, discretos, criativos, descontra?dos. N?o h? quem descarte esses complementos essenciais para deix?-la ainda mais linda no dia da virada. Uma excelente oportunidade para come?ar 2007 com o p? direito, com a auto-estima l? em cima e o mais importante: feliz da vida e digna de muitos elogios. Os acess?rios, com certeza, fazem toda diferen?a na hora de montar o visual. E, para dar uma forcinha, anote as sugest?es e o que cada um representa. Voc? vai arrasar!

Prateados

Para quem quer entra 2007 iluminada, o prata ? um boa escolha. Al?m de ser o "queridinho da esta??o", vai muito bem com o branco. Em vers?es modernas, cl?ssicas e descontra?das, tem para todos os gostos e ocasi?es. Pode abusar nos colares, nos brincos, pulseiras e apetrechos de todos os estilos e gostos.

Op?es n?o v?o faltar para quem gosta do prata e quer incrementar a roupa de ano novo.

Coloridos

Brincos, pulseiras, colares, braceletes, sapatos, bolsas. Aposte nas cores vivas e fluorescentes para criar um visual colorido. De quebra elas podem ajudar a trazer mais dinheiro (amarelo), amor (rosa), paix?o (vermelho), tranquilidade (azul) e equilibrio (verde).

Branco total

Para quem prefere assegurar que 2007 vai ser mesmo um ano de muita paz... branco total!! Da cabe?a aos p?s. Afinal, uma mulher prevenida vale por duas. E com esses acess?rios voc? n?o vai passar despercebida.

Para quem prefere assegurar que 2007 vai ser mesmo um ano de muita paz... branco total!! Da cabe?a aos p?s. Afinal, uma mulher prevenida vale por duas. E com esses acess?rios voc? n?o vai passar despercebida.

Dourado

? verdade que ele perdeu um pouco do terreno. Mas se voc? est? se perguntando sobre o brilho dos dourados ... n?o desanime! Existem modelos lindos para o seu R?veillon. Abuse e fa?a de tudo para ficar linda...