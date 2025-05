A beleza do branco Aliado a diferentes tecidos e acess?rios, o branco se transforma na cor oficial do ver?o 2007

Dezembro/2006

Com ares de pureza, o ver?o vem chegando. E nada melhor do que roupas leves e claras para compor um look despojado e confort?vel nos dias quentes. Em 2007, o branco deixa de ser uma cor somente usada na passagem do ano e ganha as vitrines no cotidiano.

Para o dia, para a noite e, em qualquer ocasi?o, o branco torna-se sin?nimo de sofistica??o e beleza. Tudo depende da sua criatividade ao escolher as pe?as e acess?rios. E anote a nossa dica: o grande segredo do ver?o 2007 estar? nos detalhes, nas pequenas combina?es.

NAS PRAIAS

O branco vira tema de cole?es inspiradas nos velhos marujos. Listras, bolas e o azul-marinho d?o um ar divertido ?s pe?as. Saias bem rodadas, chap?us e viseiras s?o tamb?m elementos indispens?veis para quem est? ? procura de muito sol, sombra e ?gua fresca.

Os bermud?es retos deixam de ser pe?as exclusivas dos guarda-roupas masculinos e ganham as formas arredondadas do sexo fr?gil. D? para usar e abusar das sobreposi?es e, quem sabe, ousar com regatas de cores diferentes, n?o se esquecendo do branco.

A QUALQUER HORA

O ar de camponesa, ing?nuo, pode ser revelado atrav?s daqueles lindos e estonteantes vestidos longos. Tudo a base de muita malha, jersey e fil?. D? para amarrar uma fita colorida ou usar um colar bem artesanal, com la?os e sementes.

As batas s?o outra alternativa para explorar a pureza do branco. Para o dia, vale um tecido simples, como cavas ou malha. Para a noite, elas v?m em cetim, com as medidas irregulares. Puro charme!

E se o guarda-roupa dos marmanjos est? inspirando a moda clean, n?o se esque?a das cal?as largas, com cara de pijama. ? preciso um ar mais fashion? Escolha o cetim!

N?o d? para esquecer, ainda, da beleza dos acess?rios em branco. As bolsas podem ser grandonas, em pano, malha fria, lembrando as hippies da d?cada de 70. Os cintos, bem larg?es, tamb?m resgatam a d?cada de 80, com o macaquinhos bal?nes, ou ent?o, o bom e velho jeans.

Vale tamb?m se lembrar dos ?culos a la Jackie Oll, arredondados e cheios de sensualidade. O melhor desta op??o: o branco combina com tudo!

Nos p?s, a sand?lia rasteirinha n?o pode faltar. D? para usar na praia, no escrit?rio e em encontros informais. Uma pitada de bom senso, ? claro, ir? retir?-la da lista de op?es, caso haja uma reuni?o com o chefe.

Mas se a sua inten??o ? estar sempre chique por que n?o optar pelo cl?ssico preto e branco? ?! Essa combina??o ? garantia de sucesso em qualquer ocasi?o!