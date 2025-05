Rasteirinhas no p? Para quem vai passar o ano novo na praia esses chinelinhos s?o ideais para ficar bem ? vontade na festa da contagem regressiva

Texto e edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

N?o h? muito o que falar delas. E n?o h? tamb?m quem n?o tenha pelo menos uma rasteirinha como item indispens?vel no arm?rio. Chegou o ver?o, elas s?o sucesso garantido. E, a cada ano mais incrementadas. Chiques, simples, artesanais, com pedras e brilho... n?o importa! Uma rasteirinha no p?, hoje em dia, cai bem com qualquer roupa. E se voc? vai para a praia ent?o, elas, com certeza, s?o a primeira da lista e da mala, ? claro!

Para o R?veillon troque as sand?lias altas por rasteirinhas bordadas com paet?s, mi?angas e at? cristais. Os detalhes fazem a diferen?a para incrementar sua roupa. De olho no conforto e na eleg?ncia, voc? encontra modelos com tiras mais finas e delicadas, shape acinturado e solado mais baixo.

Simples e lindas

As rasteiras artesanais v?m com cores fortes para voc? variar com os biqu?nis e roupas mais esportivas neste ver?o. Palha, juta, corda e corti?a forram os saltos, e os cabedais v?m bordados e repletos de aplica?es, variando entre o delicado e o r?stico. Um charme!

Chiques e discretas

Os chinelos rasteirinhas estilo "estou arrumada, mas nem tanto" s?o uma ?tima pedida para quem quer passar um visual mais cl?ssico.

Estilo gladiadoras

As sand?lias gladiadoras perderam o ar r?stico do passado e viraram o must-have da temporada. A novidade do ver?o adentra nas charmosas sand?lias guerreiras , relembrando as deusas da mitologia grega. Com uma tira larga por cima do p? e tirinhas laterais, elas chegam na vers?o high tech em tecidos emborrachados ou imita?es de couro. D? para usar com shorts, bermudas, minissaias e vestidos mais soltos.