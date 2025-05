Tecnologias para o Natal Integra??o de m?dias e tecnologia ? tend?ncia no setor de ?udio e v?deo

Dezembro/2006

Muitos aproveitam as promo?es de fim de ano para presentar a sua casa com um equipamento eletr?nico mais moderno. Enquanto a tecnologia avan?a, o consumidor tem cada vez mais op?es, e em muitas situa?es fica sem saber o que comprar.

No setor de a?dio e v?deo, as novidades certamente s?o as TVs de plasma e LCD. Com uma defini??o bem acima dos aparelhos comuns e com formato widescreen (como uma tela de cinema), elas j? v?m com a tecnologia HDTV (televis?o de alta defini??o), apropriada para o sinal digital. O pre?o ainda ? pouco convidativo: uma televis?o de plasma de 42 polegadas custa em torno de R$ 4 mil.

Solu?es mais baratas seriam as TVs de tela plana, que ainda possuem o formato tradicional, mas s?o superiores ?s comuns. "Al?m de ter uma ?rea visual um pouco maior, a resolu??o da imagem ? melhor e a tela ? bem menos reflexiva que nas televis?es comuns" , explica o vendedor de uma loja de eletr?nicos, Tiago Leopoldo. Nesse caso, o valor j? ? bem mais acess?vel: um televisor tela plana de 21 polegadas pode ser encontrado em torno de R$ 500.

INTEGRA??O ENTRE TECNOLOGIAS

Da mesma maneira que acontece com os celulares (leia a mat?ria), os eletr?nicos do setor de a?dio e v?deo tamb?m caminham para a converg?ncia de tecnologias. J? est?o dispon?veis no mercado aparelhos de DVD com entrada para Pen Drives, Mp3 Players e Cart?es de Mem?ria, al?m de reproduzir v?deos baixados da internet no formato DIVX. "Isso facilita a vida do consumidor, que pode utilizar um s? aparelho para escutar m?sica, ver filmes e fotos" , diz Tiago. Al?m disso, existem os gravadores de DVD que podem ser utilizados como os antigos videocassetes, possibilitando gravar um programa de TV em formato digital.

A grande novidade fica por conta dos Micro Systems que, em sua maioria, reproduzem m?sicas em formatos compactados, permitem conex?o com MP3 players e reproduzem DVD. "Dessa maneira, o aparelho ? um home theater compacto, pois j? integra som e v?deo em um formato compacto", comenta Tiago. Fato interessante ? que os tape decks (reprodutores de fitas cassete) est?o desaparecendo. Em cerca de nove modelos vistos, apenas dois reproduzem fitas.

Os home theaters oferecem mais fidelidade de som, e alguns modelos al?m de reproduzir CD e DVD possuem r?dio AM e FM. A desvantagem em rela??o aos micro systems ? a mobilidade e o pre?o, embora seja poss?vel encontrar sistemas menores em pre?os equivalentes aos aparelhos de som.