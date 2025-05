Tupi empata com Juventude em Muria?

Segunda-feira, 18 de agosto de 2014, atualizada às 09h05

Tupi empata com Juventude em Muriaé

Embora o Juventude tenha ficado sem dois jogadores na partida contra o Tupi no último sábado, 16 de agosto, não foi suficiente para que o Carijó ganhasse mais pontos e subisse na tabela da chave do G4. Um empate de 1 a 1 no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, deixou o sonho da série B mais distante.

Os gols foram marcados por Éwerton Maradona, aos 3 minutos e por Lucas, aos 37 do primeiro tempo. Com o resultado, o Tupi permanece na terceira posição do grupo B, abaixo do Mogi Mirim e Caxias. O Juventude está em sétimo.

O próximo desafio do Carijó será no próximo sábado, 23 de agosto, quando enfrenta o Guaratinguetá no Estádio Dario Rodrigues Leite, às 15h. Já o Juventude disputa contra o Duque de Caxias, no Alfredo Jaconi, às 16h.