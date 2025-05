M?dicos realizam campanha Natal solid?rio

10/12/2006

Alguns m?dicos de Juiz de Fora est?o recebendo doa?es para mais uma edi??o da campanha Natal Solid?rio, realizada pela Unimed. Os interessados em colaborar com a iniciativa podem fazer as doa?es de alimentos n?o perec?veis (exceto sal e fub?) e de brinquedos novos ou usados at? dia 15 de dezembro. As doa?es podem ser feitas ? Avenida Rio Branco, 2.540 ou do N?cleo de Aten??o ? Sa?de, ? Rua Francisco Brandino, 137, em S?o Mateus, em hor?rio comercial. A distribui??o do material arrecadado ser? no dia 21 de dezembro.