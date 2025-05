Inscri?es prorrogadas Ganhador do Concurso de Decora??o Natalina vai receber carro zero, inscri?es foram prorrogadas

dezembro/2006

A Prefeitura prorrogou, at? o pr?ximo dia 20 de dezembro, quarta-feira, o prazo para as inscri?es no concurso Decora??o Natalina 2006 para que mais pessoas participem da disputa que vai premiar o primeiro colocado com um carro zero quil?metro. O segundo colocado vai ganhar uma TV de plasma 42 polegadas, o terceiro, uma TV 29 polegadas, e o quarto, um DVD. Os quatro finalistas v?o levar para casa tamb?m uma grande cesta com produtos natalinos.

Tanto casas quanto apartamentos podem participar. Os jurados v?o escolher a resid?ncia que conseguir unir beleza, harmonia e criatividade. A data do resultado, entretanto, ainda n?o foi definida.

As inscri?es podem ser feitas no JF Informa??o, na Avenida Bar?o do Rio Branco 2.234, ou pelo Disque 156.