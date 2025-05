Concerto de Natal Tradicional concerto na Igreja da Gl?ria ter? a presen?a de mais de 100 m?sicos

15/12/2006

A igreja da Gl?ria se transforma em palco para a apresenta??o do concerto Natal do Pr?-M?sica neste domingo, 17 de dezembro, ?s 20h30, com entrada franca. Cerca de 100 m?sicos est?o se preparando para a grande festa sob reg?ncia do maestro Nelson Nilo Hack e de Jo?o Paulo Fazza.

O repert?rio passar? por grandes nomes da m?sica cl?ssica, como Vivaldi e Mozart e ter? seu ponto alto execu??o do "Te Deum", de Mozart. O hino milenar do canto gregoriano ? sin?nimo de c?ntico de a??o de gra?as para ocasi?es especiais, como a celebra??o do nascimento de Cristo.

A apresenta??o ser? um ponto de encontro para m?sicos mais experientes, como o Coral Pr?-M?sica e as orquestras Sinf?nica e de C?mara Pr?-M?sica, al?m de integrantes do Projeto A??o Social.

