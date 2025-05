Fi?is celebram Sagrada Fam?lia em Juiz de Fora

Terça-feira, 22 de dezembro de 2015, atualizada às 13h32

Fiéis celebram Sagrada Família em Juiz de Fora

A Igreja Católica celebra em todos os anos a Sagrada Família. A data, que lembra a família de Jesus, é comemorada no primeiro domingo após o Natal.



Na Arquidiocese, algumas comunidades prepararam programação especiais para a festividade.

Programação



Capela Sagrada Família – Vila Esperança II



Na Capela Sagrada Família, localizada no bairro Vila Esperança II, haverá tríduo em honra. As celebrações serão realizadas no dia 22, às 19h30 e nos dias 23 e 26 de dezembro às 19h. No dia 27, dia dedicado a Sagrada Família, haverá missa festiva às 9h.



A Capela Sagrada Família pertence à Paróquia Nossa Senhora da Conceição do bairro Benfica e fica localizada na Rua Nestor Campos, 10 – bairro Vila Esperança II.



Capela Sagrada Família – Jóquei Clube



No bairro Jóquei Clube, a Capela que lembra a família de Jesus, preparou uma celebração especial para a data. No dia dedicado à Sagrada Família, 27 de dezembro, haverá uma missa festiva às 8h.



A Capela Sagrada Família pertence à Paróquia Nossa Senhora de Fátima do bairro Barbosa Lage e fica localizada na Rua Silva Vidal Lage, s/nº - Jóquei Clube.



Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu



Na Paróquia Sagrado Coração de Jesus do bairro Bairu a Sagrada Família será lembrada nas celebrações dos dias 26 e 27 de dezembro. No dia 26 será celebrada missa às 17h e no dia 27, dia dedicado a Sagrada Família, haverá missa às 7h, 9h e 19h.



A Paróquia Sagrado Coração de Jesus fica localizada na Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50 – bairro Bairu.



