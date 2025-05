Mostra de Natal Estudantes confeccionam objetos para exposi??o natalina

18/12/2006

Desenhos, colagens, mini-livros e pres?pios foram criados pelos alunos da Escola Municipal Am?lia Mascarenhas para comemorar o Natal. O trabalho resultou em uma exposi??o que pode ser vista at? a pr?xima segunda-feira, dia 18, das 8h30 ?s 20h30, na Galeria de Arte do Centro de Forma??o do Professor, na Avenida Get?lio Vargas 200.

O projeto foi criado pela professora de Artes, Luciana Oliveira, e teve a inten??o de esclarecer as d?vidas dos alunos em rela??o aos s?mbolos e celebra?es durante o Natal. O aprendizado durante as aulas foi transferido para objetos t?picos, express?es criativas dos estudantes.

